Mustazaflar bir kaç ay içerinde parti kuracak

Mustazaflar Hareketi Sözcüsü Av. Hüseyin Yılmaz, yerel seçimlere girebilmek için kuracakları partinin hazırlık çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade ederek partileşme sürecini birkaç ay içinde tamamlayacaklarını açıkladı.

Yaptıkları istişare toplantılarıyla ile hareketi ete, kemiğe büründürme aşamasında olduklarını belirten Mustazaflar Hareketi Sözcüsü Av. Hüseyin Yılmaz, pek çok Sivil Toplum Kuruluşu ve kanaat önderinden görüş ve öneri aldıklarını söyledi.

Yılmaz, "Sivil Toplum Kuruluşları`na bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Ziyaret ettiğimiz Sivil Toplum Kuruluşlarına brifingler verdik. Bu kuruluşlarla ve halkın önde gelen görüş sahipleri ve kanaat önderleriyle istişare toplantıları yaptık. Bu toplantılarda onların tavsiyelerini istedik. Aldığımız öneriler elimizde mevcut, hepsini ayrıntılı olarak değerlendiriyoruz. Tüm bunları bir araya getirerek hareketimizi olgunlaştırmaya ve çerçevesini netleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Hareketin halka mal olmasını istiyoruz

Eylül ayı içerisinde akademisyen ve yazarlara yönelik olarak bir istişare toplantısı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Yılmaz, "Akademisyen ve yazarlarımızın da görüş ve önerilerini alarak hareketin olgunlaştırılması ve içinin doldurulması çalışmalarımız devam edecek. Bununla beraber halkımıza yönelik olarak hareketin çalışmalarını, sohbetler ve birebir görüşmeler şeklinde aktarmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı halkımıza anlatacağız. Şu ana kadar gidemediğimiz yerlere de giderek halkımıza ne yapmaya çalıştığımızı, hareketimizin amacının ne olduğunu birebir anlatmaya gayret edeceğiz. Halkımızın da bu konudaki görüş ve önerilerini alacağız. Hareketimizin her yönüyle halkımıza mal olmasını istiyoruz" dedi.

Partileşme sürecini birkaç ay içinde tamamlamış olacağız

Gelinen nokta itibariyle yerel seçimlerin yakın olduğunu ve yerel seçimlere yetiştirmek üzere bir parti çalışması içerisinde olduklarını kaydeden Yılmaz, "Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerin öne alınması söz konusudur. Bu sebeple hareketimizin seçimlere parti olarak katılabilmesi için bir an önce partileşmesi gerekiyor. Partileşme çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde parti ile alakalı tüzüğü İçişleri Bakanlığı`na vererek, resmi statü kazanması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Son aşamaya geldiğimizi söyleyebilirim. İnşallah birkaç ay içerisinde tüzüğümüzü ve parti programımızı netleştirerek, partileşme sürecini tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Temsiliyet sorunu var

Değişik kesimlerden farklı tepkiler aldıklarını aktaran Yılmaz, "Böyle bir harekete gerek olmadığını, mevcut pek çok partinin zaten faaliyet yürüttüğünü, dolayısıyla yeni bir partinin fazladan kurulmuş olacağını söyleyen az bir kesimin yanı sıra, `İslami açıdan partileşmeye gerek yok. Cemaat olarak yaptığınız çalışmalar daha olumlu, daha güzeldi` diyenler de oldu. Tabi bize destek veren ve bu konuda teşvik eden önemli bir kesim de var. Kahir ekseriyet şöyle bir görüş ortaya koyuyor. `Ortada bir boşluk var. Bir temsiliyet sorunu var. Halk temsil edilmiyor, Müslüman Kürtler temsil edilmiyor. Bizim haklarımızı savunacak, bizi bu alanda temsil edecek siyasi bir yapıya ihtiyacımız var. Bu camianın gelmiş olduğu aşama itibariyle siyasi bir yapının da olması gerekmektedir. Hareketin bu alanda da önderlik ve rehberlik etmesi gerekir` şeklinde yoğun talep var. Bu alana girilmekte geç kalındığı yönündeki görüşler de var. Biz de bu görüşleri dikkate alarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.