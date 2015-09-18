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Muş'taki kazada hayatını kaybeden polis sayısı 3'e yükseldi

TIR'a arkadan çarpan polis aracındaki polis Serkan Saka tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

18 Eylül 2015 13:41

Bitlis'ten görevli olarak Muş Havalimanı'na giderken bir TIR'a arkadan çarpan araçta bulunan Özel Harekat polislerinden Serkan Saka da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden polis sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Muş'a bağlı Hasköy ilçesinin Eşmepınar kavşağında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen Özel Harekat polislerini taşıyan siyah renkli kamyonet, belirlenemeyen bir nedenle önünde gitmekte olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada polis memurları Veysel Burak Ergül ile Cüneyt Bankur olay yerinde hayatını kaybetti, 2 polis memuru da yaralandı. Kazada yaralanan ve Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memurlarından Serkan Saka, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Serkan Saka'nın cenazesi, Bitlis'e götürüldü. Bitlis'te Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından şehit 3 polisin cenazesi, memleketlerine gönderilecek.

 

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