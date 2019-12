Mustafa'nın karga sahnesi nasıl çekildi?

Can Dündar, Mustafa Kemâl Atatürk'ün hayatını bilinmeyen gerçekleriyle anlattı ve çekim ekibi doğduğu odadan öldüğü odaya dek her mekâna girerek onun hayatını yerinde görüntüledi. 29 Ekim’de vizyona girecek bu film, “Mustafa” farklılıkları ve müzikleriyle olduğu kadar ilginç karga sahnesiyle de konuşulacak.Sahneyi çekmeye nasıl karar verdiğini ve beyazperdeye nasıl uyarladığını anlatan Dündar, filmin adının neden Mustafa olduğuna dair şu açıklmalarda bulundu:“Kemal” ve “Atatürk” onun sonradan edindiği isimler … “Mustafa”da biz, onun en yalın hâline ulaşmaya çalıştık. Onu sadece annesinin çağırdığı isimle hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Fragmanda Sarı Zeybek’in ünlü Dolmabahçe sahnelerinden birine atıf var. Bana bu kapıları açan ilk belgesele yollanmış bir demet çiçek sayabilirsiniz. Bu aynı zamanda filmin de açılış sahnesi… " diyen Dündar sözlerine şu şekilde devam etti:Hepimizin çocukluğundan beri dinleyegeldiği bu tanıdık öyküyü canlandırmak ve hep ders kitaplarında “kovaladığı kargalar”ı perdede görmek istedim. İronik… Ama o dönem yaşadıklarının, Atatürk’ün kişiliğinde çok önemi var bence… Gerçekten kargaları kovaladığı Langaza’ya gittik sırf bu sahne için… Bahse konu tarlanın yakınlarında yaptık çekimi... Ve çocuğu da oradan bulduk. Adı Yorgo ve bir Yunanlı… Kendi halkına bir dönem düşman belletilen adamın çocukluğu rolünü büyük keyifle oynadı.Kargalara gelince… Onlar Uğur Erbaş’ın can verdiği animasyon yaratıkları…