Mustafa'nın babası: Oğlum o ödevi yapmayacak

O ödevi yapmayacak

Mustafa derslerine devam edecek



Baba Mehmet Doğan, “Oğlum o ödevi yapmayacak” diye rest çekti. Türk derneklerinin tepkisi üzerine okul müdürü geri adım atarken “Pedagojik bir uygulamaya başvurduk. Mustafa, ödevi yapmaya zorlanmayacak” dedi.Fransa’nın Almanya sınırındaki kenti Nancy yakınlarındaki Jacques Marquette Lisesi, ortaokul son sınıfta okuyan Mustafa, tarih dersinde Ermeni soykırımı konusu işlenirken, 5 Türk kökenli arkadaşıyla birlikte tartışmaya katılarak soykırımı kabul etmedikleri yönünde görüş belirttiler. Bunun üzerine öğretmen, Mustafa ve arkadaşlarını dersten çıkardı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Tarih öğretmeni, tartışmalı konuyu tarih sınavına da taşıdı ve Mustafa soruya sinirlenerek, “Ermenilere soykırım yapılmamıştır. Yapıldıysa da hak etmişlerdir” ifadesini kullandı. “Hak etmişlerdir” kelimesinin altını çizdi. Bunun üzerine sinirlenen tarih öğretmeni, Mustafa’yı cezalandırdı.Olayı anlatan Mustafa’nın babası Mehmet Doğan, “Oğlum eve panik halinde geldi. ‘Baba bana çok kızdılar. Büyük suç işlediğimi söylediler. Cezası 45 bin Euro’ymuş suçun’ dedi. Ertesi gün de okuldan beni arayarak görüşmek istediler. Soykırımı kabul etmemek suç değil. Böyle bir yasanın olmadığını söyleyerek oğlumu savundum. Elbette o kelimeyi etmese iyi olurdu” dedi.Okul yönetimi Mustafa’yı 2 gün okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Bu süre içinde de “Osmanlı İmparatorluğu tarafından işlenen soykırım: İnsanlığa karşı suç” başlıklı bir ödev hazırlaması istendi. Mustafa’nın ailesi, “baskı dolu ifadelerle dolu ödevi amaçlı bulup” yapmama kararı alarak bölgedeki Türklerin sivil toplum kuruluşu olan COJEP’e başvurdu. COJEP’in araya girmesiyle okul yönetimi aile ile cuma günü yeniden bir araya gelme kararı aldı. Doğan, “Oğlum kesinlikle o ödevi yapmayacak. Ama bu sene okulun son senesi. Olmazsa oğlumu okuldan çekmekten başka şansımız yok” dedi.Okul müdürü François Vingola, yaptığı açıklamada, Mustafa’nın “hak edilen soykırım” tanımlamasını kullanmasını kabul etmediklerini, uluslararası insani değerler acısından da böyle bir ifadenin kabul edilmeyeceğini belirtti. Okul Müdürü “Bizim yaptığımız Mustafa’ya bunları hatırlatmak isteyen pedagojik bir uygulamaydı. Mustafa okuluna başlamıştır. Hiçbir sorun yoktur, ceza da almayacaktır.Konu bizim için kapanmıştır. Okulumuz laik demokratik bir cumhuriyet okuludur. Ve Mustafa derslerine kaldığı yerden devam edecektir” dedi. Müdür, “Mustafa’yı ödevi yapmaya zorlayacak mısınız” sorusuna ise “Hiçbir zorlama yapılmayacak” yanıtını verdi.