-Mustafa'dan "Tenten" olur ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Gençlirbirliği futbolcusu Mustafa Kayabaşı'nın formasına lakabı olan ''Tenten''i yazdırmak istediğini açıklaması tartışma yarattı. Mustafa Kayabaşı'nın ''Lakabımı seviyorum ve yeni sezonda Tenten yazılı formayla oynamak istiyorum'' açıklamasına TFF Profesyonel Maçlar Planlama Organizasyon Müdürlüğü yetkililerinin, ''yerli futbolculara lakap ya da kısaltma izni vermedikleri'' uyarısı üzerine, Spor Hukukçusu Avukat Gurur Gaye Günal, ''Futbolcunun kulübüyle yaptığı sözleşme esastır'' dedi. Oyuncunun kulübü ile imzaladığı sözleşmede lakabını kullanacağını belirtmesi ve sözleşmenin de bu şekliyle tescil edilmesi durumunda formasında takma adını kullanabileceğini kaydeden Günal, ''Lakap, takma ad, bir kimseye başkaları tarafından yakıştırılan, o kimseye bir özelliğinden esinlenilerek, o özelliği vurgulamak için verilmiş olan addır'' diye konuştu. Bu tarz kullanımlara Sarı Fırtına (Metin Tekin), Şifo Mehmet (Mehmet Özdilek), Şeytan Rıdvan (Rıdvan Dilmen), Takoz Recep (Recep Çetin), Cim Bom Bom (Galatasaray), Sarı Kanarya (Fenerbahçe), Kara Kartal (Beşiktaş), Magic Johnson (Irwin Johnson), Pele (Edson Arantes do Nascimento), Nani (Luis Carlos Almeida da Cunha) ve Chicharito (Javier Hernandez Balcazar) örneklerinin verilebileceğini söyleyen Gaye Günal, şöyle devam etti: ''TFF talimatları, UEFA ve FIFA kuralları ile uyum içerisinde olmak zorundadır. FIFA'nın ekipman talimatının, 7. maddesinde sporcunun isminin, oyuncular listesinde belirtilen şekli ile uyumlu olacak şekilde formanın arkasında bulunması zorunluluğuna değinilmiştir. Buradan da açık bir şekilde anlaşılacağı üzere oyuncu kulübü ile imzaladığı sözleşmede takma adını kullanacağını belirtmiş ve kulübü de sözleşmeyi bu şekli ile tescil ettirmiş ise sporcunun formasında bu ismi kullanmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.'' FIFA'nın 1721 sayılı sirkülerinde de sözleşmelerde bulunması gereken minimum hususların belirtildiğini ifade eden Gurur Gaye Günal, sözlerini şöyle tamamladı: ''Sözleşmede bulunması gereken unsurlardan birisi de imaj haklarına ilişkin kısımdır. İmaj hakları futbolcunun takma adına ilişkin haklarını da kapsar. Sözkonusu sözleşmede sporcunun takma adını kullanacağını belirtmesi ve bu sözleşmenin tescil edilmesi ile birlikte bu ismin kullanılmasının önünde talimatlar uyarınca herhangi bir engel bulunmamaktadır.''