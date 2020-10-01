Mustafa Yeneroğlu: Operasyonlar 'terör' kavramını boşa çıkarıyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Hukuk Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM'nin işlevini kaybettiğini savunurken, HDP'lilere yönelik Kobani operasyonlarını da eleştirdi. Yeneroğlu, "İktidar bu uygulamalarıyla demokrasinin içini boşaltmakta, terör kavramını da herkese uygulanabilecek şekilde boşa çıkarmaktadır" dedi.

Basın toplantısında konuşan Yeneroğlu, Türkiye'nin hukuki, ekonomik ve toplumsal açıdan gittikçe derinleşen sorunlar ile karşı karşıya kaldığını dile getirirken, "Yeni dönemde de TBMM, vatandaşlarımızın daha fazla fakirleşmeleri, daha fazla işsiz kalmaları, daha fazla adaletsizliklere maruz kalmaları karşısında hiçbir şey yapamayacaktır" dedi.

Türkiye'nin fakirleşmesinin ve Türk lirasının değer kaybetmesinin temel nedeninin "keyfi ve kötü yönetim" olduğunu savunan Yeneroğlu, yasama ve yargı organlarının kendilerinden beklenen işlevi yerine getirmediğini ileri sürerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında sistemsizliğin yürürlüğe girmesiyle beraber daha ileri boyutlara ulaşmıştır. Asıl sorunumuz bu sistemsizliktir" ifadelerini kullandı.

"Yasama yetkisi fiilen Cumhurbaşkanının elinde"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) toplumsal sorunların tartışıldığı, en doğru olanın arandığı, uzlaşma kültürünün egemen olduğu müzakereci bir işlev görmekten çok uzak olduğunu iddia eden Yeneroğlu, "Meclisin asli yetkisi olan yasama yetkisi fiiliyatta Cumhurbaşkanının elindedir. Külliye'de hazırlanan kanun teklifleri, komisyonlarda ve Genel Kurul'da sağlıklı bir müzakere sürecine imkân vermeden emri vaki olarak geçirilmektedir. Kanunların, yürütmenin tekelinde olmaksızın, ortak akılla yapılması demokrasinin zorunluluğudur" şeklinde konuştu.

"HDP'ye operasyon siyasi"

6-7 Ekim 2014'te yaşanan şiddet olaylarına 6 yıl sonra gelen operasyonu eleştiren Yeneroğlu, gözaltıların hukuki değil siyasi olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Bu gözaltılar iktidarın, kamu gücünü adeta bir sopa gibi kullanarak; zor ve baskı ile siyasete yön verme çabasıdır. Bu sabah Kars'ta gerçekleştirilen sözde terör operasyonu da iktidarın niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Ayhan Bilgen'in istifasıyla belediye meclisi içinden bir Belediye Başkanı seçilemesin diye apar topar operasyon yapılmış, zamanında üzerine gidilmeyen dosyalar gündeme sokulmuştur. İktidar bu uygulamalarıyla demokrasinin içini boşaltmakta, terör kavramını da herkese uygulanabilecek şekilde boşa çıkarmaktadır."