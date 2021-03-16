DEVA'dan Fahrettin Koca'ya soru önergesi: Aşılama hedefinde böyle bir erteleme yapılmasının sebebi nedir?

T24 Haber Merkezi
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde "Şubat'a kadar 50 milyon doz aşı geleceği açıklanmıştı, yapılan aşı 11 milyon doz civarında" diyerek aradaki farkın nedeninin açıklanmasını istedi.
Soru önergesinde Sinovac aşısının ilk partisinin 30 Aralık 2020 tarihinde Çin'den getirildiğini ifade eden Yeneroğlu, Koronavirüs salgınına karşı uygulanan aşı dozunun toplam 11 milyon 507 bin 367 olduğunu belirtti.
Yeneroğlu, Sağlık Bakanlığı'nın şubat sonuna kadar 50 milyon doz Sinovac aşısının temin edileceği açıklamasını hatırlatarak "Mart ayı itibariyle 11.507.367 doz aşılama yapılmıştır. Bahsedilen 50 milyon doz Sinovac aşısının ne kadarı kullanılmış, ne kadarı sözleşme kapsamında teslim alınmış ve ne kadarı halen temin edilememiştir?" diye sordu.
Yeneroğlu'nun soru önergesi şöyle:
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1) Toplum bağışıklığı için yeterli nüfusun aşılanması ne zaman tamamlanacaktır?
2) 1 Aralık'ta; Aralık ayında 20 milyon, Ocak ayında da 20 milyon olmak üzere Şubat sonuna kadar 50 milyon doz Sinovac aşısının temin edileceği tarafınızca açıklanmıştır. Fakat Mart ayı itibariyle 11.507.367 doz aşılama yapılmıştır. Bahsedilen 50 Milyon doz Sinovac aşısının ne kadarı kullanılmış, ne kadarı sözleşme kapsamında teslim alınmış ve ne kadarı halen temin edilememiştir?
3) Medyaya yansıdığı kadarıyla 20 milyon doz Sinovac aşısının ülkeye geldiği söylenmektedir. Türkiye’de Covid-19’a karşı aşı ile toplum bağışıklığının oluşabilmesi için en az 60 milyon kişinin iki doz aşılanması gerekmektedir. Buna göre en az 120 milyon doz aşıya ihtiyacımız vardır. 120 Milyon doz aşı nasıl temin edilecek?
4) Tarafınızca, 25 Şubat'ta Nisan veya Mayıs aylarında aşılamanın tamamlanacağının söylenmiş olmasına rağmen 11 Mart'taki açıklamanızda 50 milyon kişinin sonbahara kadar aşılanacağına dair hedef verdiniz. Aşılama hedefinde böyle bir erteleme yapılmasının sebebi nedir?
5) Tarafınızca 25 Şubat'ta, Mart sonuna kadar 4.5 milyon doz BioNTech aşısının geleceğinin söylenmesine rağmen bildiğimiz kadarıyla vatandaşlarımıza bir doz bile BioNTech aşısı uygulanmamıştır. Türkiye’ye BioNTech aşısı hiç geldi mi? Gelmediyse neden gelmedi? Geldiyse bu aşılar kimlere uygulanmaktadır?
6) Yerli aşının Faz-3 çalışmaları ne zaman sona erecektir?
Sağlık Bakanı Koca, geçen haftalarda yaptığı açıklamada Türkiye'ye gelen aşı miktarının artık açıklanmayacağın duyurmuştu.
Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı göndereceğini açıkladı.
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