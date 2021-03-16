DEVA'dan Fahrettin Koca'ya soru önergesi: Aşılama hedefinde böyle bir erteleme yapılmasının sebebi nedir?

1) Toplum bağışıklığı için yeterli nüfusun aşılanması ne zaman tamamlanacaktır?

2) 1 Aralık'ta; Aralık ayında 20 milyon, Ocak ayında da 20 milyon olmak üzere Şubat sonuna kadar 50 milyon doz Sinovac aşısının temin edileceği tarafınızca açıklanmıştır. Fakat Mart ayı itibariyle 11.507.367 doz aşılama yapılmıştır. Bahsedilen 50 Milyon doz Sinovac aşısının ne kadarı kullanılmış, ne kadarı sözleşme kapsamında teslim alınmış ve ne kadarı halen temin edilememiştir?

3) Medyaya yansıdığı kadarıyla 20 milyon doz Sinovac aşısının ülkeye geldiği söylenmektedir. Türkiye’de Covid-19’a karşı aşı ile toplum bağışıklığının oluşabilmesi için en az 60 milyon kişinin iki doz aşılanması gerekmektedir. Buna göre en az 120 milyon doz aşıya ihtiyacımız vardır. 120 Milyon doz aşı nasıl temin edilecek?

4) Tarafınızca, 25 Şubat'ta Nisan veya Mayıs aylarında aşılamanın tamamlanacağının söylenmiş olmasına rağmen 11 Mart'taki açıklamanızda 50 milyon kişinin sonbahara kadar aşılanacağına dair hedef verdiniz. Aşılama hedefinde böyle bir erteleme yapılmasının sebebi nedir?

5) Tarafınızca 25 Şubat'ta, Mart sonuna kadar 4.5 milyon doz BioNTech aşısının geleceğinin söylenmesine rağmen bildiğimiz kadarıyla vatandaşlarımıza bir doz bile BioNTech aşısı uygulanmamıştır. Türkiye’ye BioNTech aşısı hiç geldi mi? Gelmediyse neden gelmedi? Geldiyse bu aşılar kimlere uygulanmaktadır?

6) Yerli aşının Faz-3 çalışmaları ne zaman sona erecektir?