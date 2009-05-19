Mustafa Topaloğlu kumar operasyonunda tutuklandı

Şişli'de, kumar oynadığı ya da oynattığı iddia edilen ve aralarında şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun da bulunduğu 14'ü kadın 62 kişi gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Zincirlikuyu Kore Şehitleri Caddesi'ndeki bir binanın bodrum katında kumar oynandığı bilgisini aldı.



Daha önce de aynı gerekçeyle bir çok kez operasyon yapıldığı öne sürülen söz konusu adrese, gece saatlerinde tekrar gelen polis, içerideki 2 rulet masası ve "black jack"lerle çok sayıda kumar aracına el koydu.



Burada kumar oynadığı ve oynattığı ileri sürülen 14'ü kadın 62 kişiyi gözaltına alındı. Aralarında Mustafa Topaloğlu'nun da bulunduğu bu kişiler, 3 polis minibüsüyle Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.



Şarkıcı Topaloğlu, görüntü almaya çalışan gazetecilere, "Cinayet mi işledik? İçeride insanlar eğleniyor işte" diye tepki gösterdi.

