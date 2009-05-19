T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mustafa Topaloğlu kumar operasyonunda tutuklandı

19 Mayıs 2009 12:18

Şişli'de, kumar oynadığı ya da oynattığı iddia edilen ve aralarında şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun da bulunduğu 14'ü kadın 62 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Zincirlikuyu Kore Şehitleri Caddesi'ndeki bir binanın bodrum katında kumar oynandığı bilgisini aldı.

Daha önce de aynı gerekçeyle bir çok kez operasyon yapıldığı öne sürülen söz konusu adrese, gece saatlerinde tekrar gelen polis, içerideki 2 rulet masası ve "black jack"lerle çok sayıda kumar aracına el koydu.

Burada kumar oynadığı ve oynattığı ileri sürülen 14'ü kadın 62 kişiyi gözaltına alındı. Aralarında Mustafa Topaloğlu'nun da bulunduğu bu kişiler, 3 polis minibüsüyle Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

Şarkıcı Topaloğlu, görüntü almaya çalışan gazetecilere, "Cinayet mi işledik? İçeride insanlar eğleniyor işte" diye tepki gösterdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24