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MUSTAFA TOPALOĞLU İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A)

24 Kasım 2010 20:56

-MUSTAFA TOPALOĞLU İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Sanatçı Mustafa Topaloğlu, yürütülen bir soruşturma kapsamında ''mağdur'' sıfatıyla poliste ifade verdi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne avukatı ile gelen Topaloğlu, burada yaklaşık 2 saat kaldı.  Yürütülen bir soruşturma kapsamında ''mağdur'' sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenilen Topaloğlu, emniyetten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.  Topaloğlu 15 dakika ifade verdiğini belirterek, ''Organize şubeye geldim. Konu çok minik, önemsiz bir şey. Bir telefon görüşmesinde yaptığımız geceler, eğlencelerden tanıdığımız dernek başkanı bir arkadaş, 'burada birileri var, tanıyor musun?' diye sormuştu. Olay bundan ibaret. İfademde bununla ilgili sorular soruldu. Böyle olaylar insanları biraz daha tanımamıza sebep oluyor'' dedi. Topaloğlu ve avukatı daha sonra emniyetten ayrıldı. Aynı soruşturma kapsamında dün oyuncu ve manken Aysun Kayacı'nın da ifadesine başvurulmuştu.

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