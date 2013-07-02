Mustafa Sarısülük: İşten çıkarılmadım, kendi isteğimle ayrıldım

Sosyal medyada yer alan “Ethem Sarısülük’ün abisi Mustafa Sarısülük ve kardeşi İkrar Sarısülük, çalıştıkları Hidropol Mühendislik tarafından işten çıkarıldı” iddialarına abi Mustafa Sarısülük yanıt verdi.



“Çalıştığım yerden kendi isteğimle ayrıldım” diyen abi Sarısülük, kardeşi Ethem Sarısülük’ün dava süreci ile daha yakından ilgilenebilmek için işten ayrıldığını ifade etti. Sarısülük, anne Sayfı Sarısülük’ün sağlık problemleri nedeniyle kardeşinin de anneleri ile ilgilenebilmek için fazladan 15 günlük izin aldığını belirtti.