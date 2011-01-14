Mustafa Sarıgül'ün babası vefat etti

T24 - Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün, kanser tedavisi gören babası Hakkı Sarıgül hayatını kaybetti.

Lenf kanseri (Lenfoma) olan ve yaklaşık 10 yıldır tedavi gören Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün babası Hakkı Sarıgül, saat 22.10’da, özel Gayrettepe Florance Nightingale Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sarıgül’ün bir buçuk yıldır hastanede tedavi gördüğünü söyleyen hastane müdürü Doğan Kılıç "Beklenen bir ölümdü" diye konuştu. Mustafa Sarıgül’ü evinde ziyaret ettiğini söyleyen Kılıç, Sarıgül’ün acı haberi aldığında gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.