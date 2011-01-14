T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mustafa Sarıgül'ün babası vefat etti

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün, kanser tedavisi gören babası Hakkı Sarıgül hayatını kaybetti.

14 Ocak 2011 02:00

T24 - Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün, kanser tedavisi gören babası Hakkı Sarıgül hayatını kaybetti.

Lenf kanseri (Lenfoma) olan ve yaklaşık 10 yıldır tedavi gören Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün babası Hakkı Sarıgül, saat 22.10’da, özel Gayrettepe Florance Nightingale Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sarıgül’ün bir buçuk yıldır hastanede tedavi gördüğünü söyleyen hastane müdürü Doğan Kılıç "Beklenen bir ölümdü" diye konuştu. Mustafa Sarıgül’ü evinde ziyaret ettiğini söyleyen Kılıç, Sarıgül’ün acı haberi aldığında gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24