Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye, ne Sayın Erdoğan'a ne AK Partiye mahkum değildir. Yapmamız gereken tek adam yönetimine son vermektir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bolu'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Asgari ücrete yapılan artışın, gelen zamlarla birlikte eridiğine dikkat çeken Sarıgül, “Asgari ücrete rekor zam yaptık dediler. Çalışanlar zamlı maaşlarını almadan asgari ücret eridi gitti. Asgari ücret, emekli ve emekçi maaşları açlık sınırının altında kalmayacak şekilde üç ayda bir güncellenmeli, kamu müteahhitlerine verildiği gibi emekli ve emekçiye de fiyat farkı verilmelidir. Türkiye'nin ekonomik sorunu yok. Türkiye'nin siyasi sorunu var. Türkiye eskiden iyi yönetilmiyordu, şimdi yönetilemiyor” dedi.

"Sayın Erdoğan, sanki paralel bir evrende yaşıyor gibi"

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının son 19 yılın rekoru olduğunun altını çizen Sarıgül, “Türkiye, enflasyonda makyajlı haliyle bile,19 yılın rekorunu kırmış, zamlar ardı ardına gelmiş, Sayın Erdoğan, sanki paralel bir evrende yaşıyor gibi, bunlar hiç yokmuş gibi, çıkmış, ‘ekonomideki rakamlar Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor,’ diyor. Aynı Erdoğan, başbakanlığının ilk yıllarında ‘rakamların diliyle değil, sofranın diliyle konuşmak lazım’ diyordu. Ne yazık ki sofraları unuttu, halkı unuttu, yola birlikte çıktıklarını unuttu.” ifadelerini kullandı.

"Yapmamız gereken tek adam yönetimine son vermektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Sarıgül şu ifadeleri kullandı: İhracat ne için, kim için yapılır? Ekonomi ne içindir, kim içindir? Hükümetler ne için vardır, kim için vardır? Bunların hepsi halk için olmalıdır. Halkın günlük hayatına, tenceresine, kesesine faydası olmalıdır. Siz istediğiniz kadar, ‘ihracatta rekorlar kırdık’ deyin, eğer mutfakta yangın varsa, bu sözlerin hiçbir kıymeti yoktur. Türkiye, ne Sayın Erdoğan'a ne AK Partiye mahkum değildir. Yapmamız gereken tek adam yönetimine son vermektir.