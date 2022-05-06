Mustafa Sarıgül: Türkiye'deki göçmenler AB ülkelerine eşit olarak dağıtılmalı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sığınmacı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Bu vatandaşlarımız kendi topraklarından isteyerek gelmemiştir. Doğrusu bütün Avrupa Birliği ülkelerine buradaki göçmenlerin eşit olarak dağıtılmasıdır. Yani biz, 6 milyon göçmenimize ev sahipliği yapamayız" dedi.



TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı, mahkumlara yönelik ‘genel af’ çıkarılması çağrısını yineledi.



Son günlerde yaşanan sığınmacı tartışmalarına değinen Sarıgül, "Bu vatandaşlarımız kendi topraklarından isteyerek gelmemiştir. Büyük bir caninin baskısı içerisinde canlarını kurtarmak için gelmiştir. Türkiye Cumhuriyetimiz de bunlara kucak açmıştır. Ancak doğrusu; bütün Avrupa Birliği ülkelerine buradaki göçmenlerin eşit olarak dağıtılmasıdır.



Yani biz 6 milyon göçmenimize ev sahipliği yapamayız. Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Danimarka, lafa geldiği zaman özgürlük diyen, demokrasi diyen, insan hakları diyen Avrupa ülkeleri, yapmamız gereken olay şu; buradaki mültecileri eşit oranda o ülkelere mutlaka dağıtmamız gerekiyor" diye konuştu.



