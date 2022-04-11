Mustafa Sarıgül: Terör, cinsel saldırı, kadına şiddet ve uyuşturucu suçları hariç genel af çıkaralım

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül , "Terör suçları, uyuşturucu, cinsel saldırı ve istismar suçları, kadına karşı şiddet suçları hariç genel af çıkaralım. Kader mahkûmlarına bir şans daha verelim" dedi.

Sarıgül , Parti Meclisi toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Sarıgül , bütün siyasi partilere çağrıda bulunarak, "Terör örgütü kurmak ve yönetmek, terör suçları, uyuşturucu, cinsel saldırı ve istismar suçları, kadına karşı şiddet suçları hariç bir genel af çıkaralım. Kader mahkumlarına bir şans daha verelim. Ramazan Bayramı'nda aileleriyle kucaklaşmalarını sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Her vatandaşın Türkiye'de yaşadığı için mutlu ve keyifli olmasını istediklerini belirten Sarıgül , şunları söyledi:

"Asgari ücret, emekli maaşları, memur maaşları açlık sınırının altında kalmayacak şekilde derhal ve hemen güncellenmelidir. Emeklilerimize bayramlarda verilen ikramiyeler son derece komik kaldı. Hiç olmazsa emeklilerimiz torunlarının yüzünü güldürsün diye bir asgari ücret tutarında bayram hediyesi yapmalıyız."