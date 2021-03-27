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Politika

Mustafa Sarıgül: Siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştireceğiz

27 Mart 2021 20:28

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştireceğiz. Siyasete o nezaketi, o kaliteyi, o zarafeti, o saygınlığı biz kazandıracağız. Demokrasi, uygar bir tartışma rejimidir; kavga rejimi değildir" dedi. 

TDP lideri Sarıgül, 'İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışına katılmak üzere Elazığ'a gitti. 

Açılışta konuşan Mustafa Sarıgül, partisinin ilkelerine değinerek, "Partimiz Atatürk ilkelerine bağlı, cumhuriyetin değerlerini geliştirerek, koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, emeği koruyan, 'hudut ve bayrak birliği' diyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik kitle partisidir. Siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştireceğiz. Siyasete o nezaketi, o kaliteyi, o zarafeti, o saygınlığı biz kazandıracağız. Demokrasi, uygar bir tartışma rejimidir; kavga rejimi değildir. Biz barış ve insanlık içerisinde bütün yurttaşlarımızla partimizin görüşlerini ve düşüncelerini paylaşacağız" dedi. (DHA)

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