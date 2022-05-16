Mustafa Sarıgül: Kurtarıcı diye Türkiye’ye gönderilen Kemal Derviş'in fotokopileri, ABD'nin ve İngiltere'nin truva atları bugün de aramızdalar

Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri Mustafa Sarıgül, “Kemal Derviş'in fotokopileri, ABD'nin ve İngiltere'nin truva atları bugün de aramızdalar. Ancak yağma yok. Artık Türkiye Değişim Partisi var" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde haftalık basın toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) öncesi basın açıklaması düzenledi. Sarıgül’ün gündeminde ekonomi, genel af ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konuları vardı.

TDP Başkanı Sarıgül, "İlkokul 3. sınıfa giden çocuğa insanın en temel ihtiyaçları nedir diye bir soru sorsak ‘beslenme, barınma, giyinmedir’ der. Bugün maalesef 2022 Türkiye'sinde, nüfusumuzun yüzde 80'i layıkıyla karşılayamıyor. 20 yıldır ülkeyi yönetenlere bakıyorum. Büyük bir pişkinlikle, bu aziz millete sabır ve şükür tavsiye ediyor, biz gidersek işler daha da kötü olur diyerek bir korku imparatorluğunu seçim öncesi yaratmaya devam ediyorlar. Şöylesine bir bakıyorum muhalefet partileri de doymuyorsak, barınamıyorsak, bundan daha kötü ne olabilir diyerek hesap soramıyorlar. Biz böyle bir siyaseti böyle bir hayat tarzını milletimize yakıştıramıyoruz ve layık görmüyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Hep birlikte bir af çıkartalım, adı da 'Toplumsal Barış Affı' olsun”

31 Mayıs'ta sona erecek olan korona virüs açık cezaevi izinlerinin uzatılmadığı takdirde 80 bin kişinin yeniden cezaevine döneceğine değinen Sarıgül, "Toplumun talep ve ihtiyaçlarını en iyi bilen bir parti olarak af çağrısında bulunduk. Maltepe, Diyarbakır, Sincan, Osmaniye, Bakırköy, Tekirdağ, Zonguldak, Adana, Konya, Ordu, Ümraniye, Kırıkkale, Balıkesir, Bursa bu hafta da Samsun, Eskişehir ceza evlerini gezip af çağrısı yapacağım. Buradan bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte bir af çıkartalım, adı da 'Toplumsal Barış Affı' olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cezaevlerinden çıkacak mahkumlara da, psikolojik destek verelim. Ekonomik destek verelim. İş bulmalarına ve toplumla kaynaşmalarına yardımcı olalım” diye konuştu.

“İktidarımızda Engelliler Bakanlığı’nı inşallah biz kuracağız”

Sarıgül, “Geçen hafta engelliler haftasıydı ama engelliler ne yazık ki unutuldu. Engellilerin unutulmasına Türkiye Değişim Partisi olarak asla izin vermeyeceğiz. İktidarımızda Engelliler Bakanlığı’nı inşallah biz kuracağız. 12,5 milyon engelli bir genel müdürlükle yönetilemez. Engelli evladına bakan, anne veya babaya emeklilik hakkını mutlaka vermemiz şart, bu evladı engelli annesi ve babası başka hiçbir iş yapmıyor, engelliye bakıyor o anneye veya babaya emeklilik hakkının verilmesi vicdani bir konudur” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’ye gönderilen Kemal Derviş, ABD’nin truva atıydı”

Emeklilikte Yaşa Takılan kişilerin mağdur olduklarına ve hak aramalarına destek verdiğini belirten Sarıgül, "EYT’lilerin kazanılmış haklarını, gasp eden yasa 1999 yılında IMF’nin baskısıyla çıktı. IMF’in tetikçiliğini yapan Kemal Derviş tarafından çıkartıldı. Canım genel başkanım, merhum Ecevit’i de ekonomiyi düze çıkaracak diye yanılttılar. Merhum Ecevit, yıllar sonra Kemal Derviş için en büyük pişmanlıklarımdan birisidir. O şeytani hesaplar içerisindeydi dedi. Kurtarıcı diye Türkiye’ye gönderilen Kemal Derviş, ABD’nin Truva atıydı. Kemal Derviş’in fotokopileri, ABD’nin ve İngiltere’nin Truva Atları, bugün de aramızdalar. Ancak yağma yok. Artık TDP var” ifadelerini kullandı.