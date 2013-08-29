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Mustafa Sarıgül ilk kez İBB başkan adaylığı için net mesaj verdi

Mustafa Sarıgül, Sivas'ın Zara İlçesi Eymir Köyünde açıklamalarda bulundu

29 Ağustos 2013 18:52

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Sivas'ın Zara İlçesi Eymir Köyünü ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olacağı söylenen Sarıgül, ilk kez bu kadar net mesajlar verdi.

Köydeki kalabalığa hitap eden Mustafa Sarıgül, "İstanbul'a gittiğiniz zaman ricam var. Kazanacağız inşallah... İstanbul'a ne zaman dönerseniz komşularınızdan 4 kişiyi ikna edin. 4 kişiye deyin ki bu Sarıgül güzel adam, bu Sarıgül ayrımcılık yapmaz... ne derseniz deyin 4 reyi alın" dedi. Sarıgül "Önce İstanbul'u sonra Türkiye'yi sallamaya hazır mısınız" dedikten sonra konvoyundaki minibüsten çalınan şarkı dikkat çekti. O şarkının sözleri de İstanbul vurgusu dikkat çekti.

Sarıgül'ün eşlik ettiği şarkının sözleri şu şekilde:

İstanbul sıra bizde
Zamanı geldi işte
İyi günde kötü günde
Çare Sarıgül’de
İstanbul sıra bizde
Zamanı geldi işte
İyi günde kötü günde Çare Sarıgül’de
Zamanı geldi, zamanı geldi
İstanbul’da Sarıgül zamanı geldi
El ele verelim, birlik olalım
İstanbul’a en güzeli sunalım
Zamanı geldi, zamanı geldi
Mustafa Sarıgül zamanı geldi

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