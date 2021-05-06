Mustafa Sarıgül: İktidar, 128 milyarın altında kalmıştır

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Balıkesir Karesi İlçe Başkanlığı bürosunun açılışında yaptığı açıklamada Merkez Bankası döviz rezervleri ile ilgili “Türkiye Değişim Partisi olarak, biz iktidar olmuş olsaydık derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni toplardık bunun detaylı bir şekilde hesaplarını verirdik. İktidar 128 milyarın altında kalmıştır." dedi.

Sarıgül şöyle konuştu:

“Bu konu beni alabildiğine üzmüştür, iki açıdan üzmüştür. Birincisi Türk Hazinesi, Avrupa’daki yatırımcıların gözünde maalesef ve maalesef sıkıntılı bir duruma düşmüştür. Türkiye Değişim Partisi olarak, biz iktidar olmuş olsaydık derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni toplardık bunun detaylı bir şekilde hesaplarını verirdik. İktidar 128 milyarın altında kalmıştır.”

"Başka şeyleri konuşmak lazım"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, türbe ziyareti ile ilgili başlatılan inceleme için de Sarıgül şunları söyledi:

“Bu tip olaylara ben çok üzülüyorum. Türkiye’mizin çok daha başka şeyleri konuşması lazım, çok daha başka noktalarda olması lazım. Türbelerin, inanç noktalarında önemli bir yeri var. Türbeye insan niye gider? Manevi tatmin için gider. Manevi duygu için gider. Türbeye girerken oradaki elin şöyle olması, böyle olması önemli değil orada niyet önemlidir.

Türkiye’miz sağlığı konuşmalı, eğitimi konuşmalı, projeleri konuşmalı, hayvancılığı konuşmalı. Türkiye’mizi nasıl şahlandırabiliriz, pandemi münasebetiyle evinde mağdur olan binleri konuşmalı. Türkiye’mizin suni gündemlerle uğraşması Türkiye Değişim Partisi olarak bizi alabildiğine üzmektedir.”