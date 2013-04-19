Mustafa Sarıgül: Deniz Baykal lafını duymak istemiyorum!

Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 'İstanbul'da mutlaka demokratik bir birliktelik oluşturmak lazım. Sonuçta İstanbul tam 20 yıldır AKP iktidarı tarafından yönetilmektedir. Ama Şişli'den Ümraniye geçmek akşamları bir buçuk saat' sözleriyle 'CHP'den aday olacak iddialarına yeşil ışık yaktı.

'Yerel Yönetimlerde 'Şişli Modeli'ni' anlatarak konuşmasına başlayan Sarıgül göreve başladığından itibaren Şişli'de yapılan icraatları fotoğraflarla gösterdi.



'Şişli'den Ümraniye'ye geçmek akşamları 1.5 saat'



Bir öğrencinin CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili soruya 'Aday olmak önemli değil. Kazanmak önemli. İstanbul'da mutlaka demokratik bir birliktelik oluşturmak lazım. Sonuçta İstanbul tam 20 yıldır AKP iktidarı tarafından yönetilmektedir. Ama Şişli'den Ümraniye geçmek akşamları bir buçuk saat. Günde üç saat yolda geçiyor. Her şey çok güzel, ama iki tane Türkiye var. Bir televizyonlarda zorunlu olarak sunulan Türkiye var. Bir de gerçek Türkiye var. Televizyona baktığınızda her şey güzel. Köprüyü geçerken sağa sola laleler dikiyorlar ama bir Bağcılar, Esenler ve Ümraniye gibi ilçelerine girince aynı hava yok. Onun için büyük bir demokratik birliktelik sağlamak lazım' diye yanıt verdi. Yurt dışından metro örnekleri de veren Sarıgül 'İstanbul'da yirmi yılda otuz dokuz kilometrelik bir metro var. Başka bir şey yok' dedi.



'Deniz Baykal lafını duymak istemiyorum'



CHP'den ihraç edildiği dönemide anlatan Sarıgül 'Baykal döneminde partiden 7 bin kişi ihraç edildi. Onlardan biri de benim. Ben bu yedi bin arkadaşın ihracının kaldırılmasını söyledim. Şimdi de diyorlar ki "Sarıgül üç beş bin kişi ile geliyorsa gelsin" diyorlar. Öyle şey yok. Türkiye Değişim Hareketi'ni üç beş bin kişiye bağlayamazsın. Biz milyonların gönlünde taht kurduk' dedi.

Sarıgül 'Bir öğrencinin CHP şu an ikiye bölünmüş' demesi üzerine 'İki olmuşsa iyi' dedi. Sarıgül, 'Ben artık Deniz Baykal lafını duymak istemiyorum. Yeter. Böyle birşey olmuş. Yirmi beş sene Baykal hala Baykal konuşuyoruz' dedi.