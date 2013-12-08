Mustafa Sarıgül: CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül CHP'den İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Konuşması sırasında destekçilerinin attığı 'Gezi'nin katili Kadir Topbaş' sloganını susturdu, ardından 'hey yer Şişli her yer Sarıgül' sloganı atıldı.

CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Zeytinburnu'nda konuştu.

Sarıgül'ün konuşmasının satır başları söyle:

'Tarih hepimizi göreve çağırıyor'

Bu dalga dipten gelen bir dalgadır. Bu dalgayı kimse durduramaz. Hoşgörüden uzlaşmadan ayrılmadan birbirimize bağlı olacağız. Bu meydandan şu sözü veriyorum. Bir tek hedefimiz var. Tek arzumuz İstanbul halkının mutluluğu olacak. İstanbul’da yeni bir heyecana imza atmanın zamanı geldi.

Bu mücadelemizde heyecanlı ve coşkulu olacağız aynı zamanda serinkanlı ve ağırbaşlı olacağız. Tasada kaderde kıvançta beraber olacağız. Harika bir takım olacağız. Güçlü, cesur olacağız. İstanbul’da kutuplaşmayı gerginliği kini nefreti sona erdireceğiz.

İnşallah bütün İstanbul’un yüzde 100’ünü kucaklayacağız. Tarih hepimizi göreve çağırıyor. Şimdi İstanbul için yola çıkma zamanı. Burada konuşan ses Mustafa Sarıgül’ün sesi değil. Bu ses Zeytinburnu’ndan enerji alan ses İsmet İnönü’lerin, Bülent Ecevit’lerin Mustafa Kemal Atatürk’lerin sesi…

Perşembe 13:00'te adayım

1987’de Zeytinburnu’ndan milletvekili olmayı Allahım bana nasip etti. Perşembe günü saat tam 13:00'te Allah izin verirse CHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım… İstanbul’da sadece bize oy verenlere değil, bize oy vermeyecek AKP'li kardeşlerimi de kucaklamaya geliyorum.

'Korkmaya başladılar'

Bakıyorum Trakya’ya gidiyorlar İstanbul'u konuşuyorlar. Anadolu’ya gidiyorlar İstanbul’u konuşuyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü korkmaya başladılar. Kadınlarımıza, analarımıza sesleniyorum. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el, sorulmadık hatır bırakmayınız. Bizlerin beşiklerini salladınız, İstanbul’u da sallamaya hazır mısınız?

'Bana muhtar Sarıgül derler'

Bana ‘muhtar Sarıgül’ dediler. Muhtarlarım benim başımın tacıdır. İstanbul’u muhtarlarımızla beraber yöneteceğiz. İstanbul’un başkanı Allah izin verirse ben olacağım. Ama benim başkanlarım muhtarlarım olacak. İstanbul Belediyesi'nde çalışan kardeşlerime sesleniyorum. Hiçbir çalışanın düşüncesinden dolayı aşıyla, işiyle oynamayı Allah bana nasip etmesin. Bana gelen hiçbir insanıma ‘hangi partidensin, hangi düşüncedensin, hangi ırktansın' diye sormam, ‘sana nasıl yardım edebilirim’ diye sorarım.