Mustafa Sarıgül: Biz CHP'yi bölmüyoruz, olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz ki?

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül , CHP'yi böldüğüne ilişkin eleştirilere, "Biz CHP'yi bölmüyoruz. Olan bir şey bölünür. Olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz ki?" diyerek yanıt verdi.

Euronews'ten Dilek Gül'ün sorularını yanıtlayan Sarıgül, 2019 yerel seçimlerine ilişkin, "Seçmen sizin oyları böldüğünüze dair yorumlar yaptı. Şimdi Türkiye Değişim Partisi girişiminiz ile aynı şeyi yaptığınızı düşünenler var. CHP’yi bölüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Olan bir şey bölünür. Olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz ki? Türkiye’de beş kişiden bir tanesi CHP’ye oy veriyor. Biz beşin beşine talibiz, beşin birine değil.

Biz Ankara’ya kimsenin sofrasına oturmaya değil, büyük bir demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. Oyları bölmeye değil, aksine bütünleştirmeye ve ev sahibi olmaya gidiyoruz. Biz Ankara’ya iktidarın mührünü almaya gidiyoruz. Biz milyonlara hitap ediyoruz. Ne kıyı ne de bölge partisi olacağız, bütün milletimizi bir sevgi etrafında buluşturacağız."

"Biz hiçbir bloku asla kabul etmiyoruz"

Sarıgül, seçim olması durumunda herhangi bir ittifak içerisinde yer alıp almayacaklarına dair soruya da "Biz hiçbir bloku asla kabul etmiyoruz. Ben Fırat’ın çıktığı yerden geliyorum. Benim önüme beton duvar da çekseniz aşar geçeriz, taşar geçeriz" yanıtını verdi.

Sarıgül, şöyle konuştu:

"Birinci turda ittifak diyen partiler kendi oylarını gizleyenler. Kendi gerçek oylarının görünmesini istemeyenler. Bakın Fransa’da Macron çıktı geldi tek başına iktidar oldu. Öyle bir çalışma yapacağız ve belki ilk turda TDP’nin çıkaracağı aday rekor yapacak.

"Biz birinci turda neden ittifak diyelim, kendimize güvenmiyor muyuz? Kendisine güvenen partiler birinci turda kendi adaylarını çıkarır zaten ikinci turda da iki aday kalıyor. Onun için biz birinci turda hiçbir ittifakta yer almayacağız. Bize verilen oylar çok değerlidir, vicdandır."