Mustafa Sarıgül: AVM olarak kullanılmak üzere inşa edilen ama satılmayan yapılar yeni evlilere kiraya verilsin

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ülkedeki kiralık konut krizine dikkat çekerek, ilgili kurumları yaşanan soruna acil çözüm bulmaya çağırdı. Sarıgül, partisinin konut kriziyle ilgili çözüm önerisini ise 6 başlık halinde açıkladı. Sarıgül, "Ofis, işyeri, AVM olarak kullanılmak üzere inşa edilen ancak satılmayan, inşaat projeleri ve atıl duran tüm yapılar küçük dairelere çevrilsin. Yeni evlilere kiraya verilsin. Devlet, bu inşaat firmalarını vergi ve mevzuat açısından desteklesin." önerisni yaptı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, "Türkiye çok ciddi bir kiralık konut krizinin içindedir” diyen Sarıgül, “Ülkemizin her şehrinde ve özellikle büyükşehirlerde kiralar anormal derecede artmış, asgari ücret kiraya yetmez olmuştur. Çiftler, ev bulamadığı için nikâh tarihini ertelemekte, kiracılar panik ve endişe içinde yaşamaktadır. Bu sorun toplumsal huzuru bozacak bir hal almıştır. İlgilileri bu soruna acil çözüm bulmaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Partisinin kiralık konut sorununun çözümünü 6 madde halinde açıklayan Sarıgül, şu önerilerde bulundu:

"1- Ofis, işyeri, AVM olarak kullanılmak üzere inşa edilen ancak satılmayan, inşaat projeleri ve atıl duran tüm yapılar küçük dairelere çevrilsin. Yeni evlilere kiraya verilsin. Devlet, bu inşaat firmalarını vergi ve mevzuat açısından desteklesin.

2- İnşaat şirketleri, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kiraya vermek üzere konut yapsın. Devlet arsa, vergi avantajları sağlayarak firmaları teşvik etsin.

3- TOKİ ve belediye şirketleri, dar gelirliler için kiralık sosyal konutlar yapsın.

4- Arsa üretmek TOKİ'nin görevidir. TOKİ acilen ve öncelikli olarak bu görevini yerine getirsin. Anadolu'da altyapısını kendisinin yaptığı arsalar üretsin.Bu arsalar büyük şehirde yaşayan ve artık doğduğu yere dönmek isteyenlere ücretsiz verilsin. Kendi konutlarını yapmaları sağlansın. Bunu başarabilirsek tersine göç olur, Anadolu canlanır, büyükşehirler rahatlar.

5- Evi olmayan emeklilere ve çalışanlara kira yardımı yapılsın.

6- Oturma amaçlı ilk evini alacaklara sıfır faizli konut kredisi verilsin. Tapu harç ve vergi alınmasın.

*Konut hakkı insanın en temel haklarından biridir. Anayasamızın 57. maddesine göre devlet, konut ihtiyacını giderecek tedbirler almak zorundadır."