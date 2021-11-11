Mustafa Sarıgül: 19 yıldır ülkeyi yönetenler üretimden değil hep ranttan yana oldular

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidarın tarım politikalarını eleştirerek, “19 yıldır ülkeyi yönetenler üretimden değil hep ranttan yana oldular" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Gaziantep'te basın açıklaması yaptı, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“Esnaf siftah yapamaz hale gelmiş"

Gaziantep'in sanayide, turizmde, ticarette ve tarımda Türkiye’nin yıldız şehri olduğunu ancak buna rağmen kentte yoksulluk ve işsizlik olduğunu belirten Sarıgül, şunları söyledi:

“Esnaf siftah yapamaz hale gelmiş, her üç kişiden birinin bankalara borcu var. Aile ve sosyal hizmetler bakanı Derya Yanık 10 gün önce, Gaziantep'te 262 bin haneye yardım yaptıklarını gururla açıkladı.

Allah razı olsun sayın bakan ama 19 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Gaziantep gibi bir şehirde yoksulluğu azaltamamış, aksine artırmışsanız bunun suçlusu ve sorumlusu AK Parti'dir.”

"İşsizlik ve yoksulluk azalmıyor"

“'262 bin haneye yardım yaptık' demek yerine keşke çıkıp deseydiniz ki; ‘60 bin kişiye iş verdik', ben de buradan sizi alkışlasaydım.” diyen Sarıgül, şöyle devam etti:

“Gaziantepliler çalışıyor çabalıyor, ama işsizlik ve yoksulluk azalmıyor neden? Çünkü göç alıyor. Devleti yönetenler kapıyı açmış, ‘Gelin kardeşim, Gaziantepli size bakar' diyor. Bakar bakmasına da bin kişi değil, beş bin kişi değil, 500 bin kişiye nasıl baksın?

6 ay değil 1 yıl değil, 10 yıl nasıl baksın? Dolar almış başını gidiyorsa, sanayideki doğal gaza zam üstüne zam geliyorsa, Gaziantepli sanayici ne yapsın, nasıl rekabet etsin, nasıl yatırım yapsın, üretimi nasıl artırsın?”

"84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirdiler"

İktidarın tarım politikalarını eleştiren Sarıgül, şunları söyledi:

“‘Doğal gazı, petrolü dışardan alıyoruz, dışarıda fiyatlar artıyor, biz ne yapalım?' diyorlar. Doğalgazı petrolü dışarıdan alıyoruz da, buğdayı neden dışarıdan alıyoruz, samanı, mercimeği neden dışarıdan alıyoruz?

2003'ten bugüne 120 milyar dolarlık tarım ithalatı yaptık. Bu paraları götürüp Kanada çiftçisine, Amerika çiftçisine vermek yerine Gaziantep çiftçisine, sanayicisine verseydik, Gaziantep'te, yardıma muhtaç olan 262 bin hane değil en fazla 2 bin hane olurdu. Türkiye güçlü ve zengin bir ülke olurdu.

Ama olmadı. Çünkü 19 yıldır ülkeyi yönetenler üretimden değil hep ranttan yana oldular. 84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirdiler, har vurup harman savurdular. Üç bakan üç ayrı özel uçakla aynı şehre gidecek kadar israf yaptılar.”