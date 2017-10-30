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Mustafa Sandal kendisini tiye aldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- POP müzik sanatçısı Mustafa Sandal, Cumhuriyet Konseri'nde sahne aldığı Antalya'da, yıllar önce yaptığı danslarından dolayı kendisini tiye aldı

30 Ekim 2017 03:06

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- POP müzik sanatçısı Mustafa Sandal, Cumhuriyet Konseri\'nde sahne aldığı Antalya\'da, yıllar önce yaptığı danslarından dolayı kendisini tiye aldı.
Cumhuriyet\'in 94. yılı nedeniyle Antalya\'nın Konyaaltı ilçesinde konser veren Mustafa Sandal\'a hayranları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sandal, sevilen yeni ve eski eserlerini seslendirdi. Konyaaltı Belediyesi önünde konseri izlemeye gelenlerin bayramını kutlayan Mustafa Sandal, \"Dünyanın en güzel, en kıymetli, en şefkatli ve merhametli, dünyanın en kaliteli insanlarının bulunduğu, yaşadığı güzel ülkemizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun\" dedi.
Türkiye\'ye sevgisini anlatan Sandal, \"Konserin ilerleyen dakikalarında anlatacaktım ama iki dakika bir şey söyleyeceğim. Bir gün beni Acun aradı, \'Abi Dominik\'e gelsene, şöyle güzel, böyle güzel, burada çekim yaparız\' dedi. Dominik\'e 22 saatte vardım. Televizyonda görüyoruz ya, o palmiyeler, o plajlar ama yemin ederim vatana geldiğimde toprağı öpesim geldi. Canım kurban olsun Türkiyeme\" diyerek, dünyanın en güzel ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.  
Hayranları ile ikili diyaloglara da giren Mustafa Sandal, zaman zaman kendisini de tiye aldı. Sanatçılığının ilk yıllarında yaptığı bir hareketi gösteren Sandal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
\"O neydi hocam ya. Vallahi billahi. İşin kötü tarafı, başımızda akıl veren birileri de yoktu. Klip çekiminde yanımıza gelip, \'Mustafa abi, Mustafa abi. Onu yapmasak iyi olur yani\' diyen yoktu. Benim iki oğlum var biliyorsunuz. Yaman ve Yavuz ne zaman soracaklar diye bekliyorum. \'Baba\', Efendim oğlum. \'Bu ne?\' Bilmiyorum oğlum. Farkında değilken yapmışım. Ne diyeceğiz, bilemiyorum. Vallahi billahi.\"
Antalya\'nın kadınlarına da övgü yağdıran Mustafa Sandal, \"Antalyamızın güzel bayanları. Türkiye\'nin en güzel bayanları hangi şehirde diye bir anket yapılsa, Ben Antalya\'nın ilk 3\'e gireceğine canı gönülden inanıyorum.\" dedi.
Konser sırasında Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Sandal\'a Atatürk fotoğrafı hediye etti.

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