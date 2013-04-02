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Mustafa Sabri Livanelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Zülfü Livaneli'nin babası Mustafa Sabri Livanelioğlu'nun cenaze namazı Kocatepe Camii'nde kılındı

02 Nisan 2013 17:36

Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili ve Zülfü Livaneli'nin babası Mustafa Sabri Livanelioğlu Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Sabri Livanelioğlu'nun cenaze namazı, Kocatepe Camii'nde kılındı.

Törene, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Ankara Milletvekili Levent Gök, Emine Ülker Tarhan ve Sezgin Tanrıkulu katıldı.

Törende Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bagış ve Kültür eski Bakanı Ertuğrul Günay'da yer aldı.

Zülfü Livaneli, "Baba kaybı kaç yaşında olursa olsun insan yetim kaldığını hissediyor" dedi.

Sabri Livanelioğlu cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

 

Hıncal Uluç'tan 'kardeş' vurgusu

 

Hıncal Uluç yazısında Mustafa Sabri Livanelioğlu'nun ölüm ilanı ile ilgili olarak şunları aktardı:

Sevgili Kardeşim Zülfü (Livaneli), babasını kaybetmiş. Ailecek ne kadar severlerdi bilirim. Üzüntülerini tahmin ediyorum. Baş sağlığı yetmez..

"Ailesi" imzasıyla verilen ilanda dikkatimi çekti..
Hani Zülfü'nün bu ülkeden sürgün, gurbet ellerde yaşadığı acı ve zor günlerde yazdığı müthiş bir şarkısı vardır, benim en sevdiklerim arasında..

"Sıkılma bunları gördüğün zaman
Umudu kesip de incinme sakin
Aç yüreğini bir merhabaya
Kardeşin duymaz, Eloğlu duyar."

O şarkının yazılma sebebi kardeşin adı, ilanda yoktu..
Sen gene de yüreğini bir "Merhaba"ya açsaydın keşke, Zülfü..

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Mustafa Sabri Livanelioğlucenaze

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