Mustafa Sabri Livanelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili ve Zülfü Livaneli'nin babası Mustafa Sabri Livanelioğlu Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Sabri Livanelioğlu'nun cenaze namazı, Kocatepe Camii'nde kılındı.

Törene, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Ankara Milletvekili Levent Gök, Emine Ülker Tarhan ve Sezgin Tanrıkulu katıldı.

Törende Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bagış ve Kültür eski Bakanı Ertuğrul Günay'da yer aldı.

Zülfü Livaneli, "Baba kaybı kaç yaşında olursa olsun insan yetim kaldığını hissediyor" dedi.

Sabri Livanelioğlu cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Hıncal Uluç'tan 'kardeş' vurgusu

Hıncal Uluç yazısında Mustafa Sabri Livanelioğlu'nun ölüm ilanı ile ilgili olarak şunları aktardı:

Sevgili Kardeşim Zülfü (Livaneli), babasını kaybetmiş. Ailecek ne kadar severlerdi bilirim. Üzüntülerini tahmin ediyorum. Baş sağlığı yetmez..

"Ailesi" imzasıyla verilen ilanda dikkatimi çekti..

Hani Zülfü'nün bu ülkeden sürgün, gurbet ellerde yaşadığı acı ve zor günlerde yazdığı müthiş bir şarkısı vardır, benim en sevdiklerim arasında..

"Sıkılma bunları gördüğün zaman

Umudu kesip de incinme sakin

Aç yüreğini bir merhabaya

Kardeşin duymaz, Eloğlu duyar."

O şarkının yazılma sebebi kardeşin adı, ilanda yoktu..

Sen gene de yüreğini bir "Merhaba"ya açsaydın keşke, Zülfü..