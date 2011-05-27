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Spor

MUSTAFA PEKTEMEK BEŞİKTAŞ'A DOĞRU İSTANBUL (A.A)

27 Mayıs 2011 14:05

-MUSTAFA PEKTEMEK BEŞİKTAŞ'A DOĞRU İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Beşiktaş Kulübü, Gençlerbirliği'nin forvet oyuncusu Mustafa Pektemek'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, transferi gerçekleştirmek için görüşmelere başlandığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (İMKB) bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den İMKB'ye gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, ''Gençlerbirliği Spor Kulübü oyuncusu Mustafa Pektemek'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır'' denildi.

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