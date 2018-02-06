Mustafa Pektemek, 'Yarı Final' demek!

Beşiktaş, kupa golcüsü Mustafa Pektemek'in attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Siyah-beyazlılar Gençlerbirliği'ni ilk maçta 3-1 yenmişti. Mustafa Pektemek ise 5. kupa maçında 4. golünü kaydetti ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerinde topladı.



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Ayrıca Fenerbahçe-Giresunspor eşleşmesinin galibi, siyah beyazlıların rakibi olacak.

Beşiktaş'ta Necip Uysal ikinci yarının 71. dakikasında gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve hakem Özgür Yankaya tarafından oyundan atıldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ilk maçtaki 3-1'lik skorun avantajıyla kadroda rotasyona gitti.

Yeni transferi Vagner Love, ilk kez 11'de sahaya çıkarken, lisansı çıkarılan Larin de 21 kişilik maç kadrosunda kendine yer buldu.Bursaspor maçında cezası nedeniyle oynayamayan Babel'i de ilk 11'de sahaya süren Güneş, kalede de değişikliğe giderek Fabricio'nun yerine Tolga Zengin ile maça başladı. Beşiktaş karşılaşmaya, Tolga Zengin, Vida, Pepe, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Vagner Love, 11'iyle çıktı.

Gençlerbirliği ise sahaya Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Oğuz, Claro, Pogba, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Issah, Milinkovic, Khalli, Aydın Karabulut, Skuletic 11'i ile çıktı.

Başkanlar birlikte izledi

Maçı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, locada birlikte izledi.

Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, kırmızı-siyahlı takımın tribünlerinde büyük boşluklar görüldü.



GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 BEŞİKTAŞ



GENÇLERBİRLİĞİ: Taha, Ahmet, Pogba, Luccas, Alper, Issah, Zeki, Khalili, Milinkovic, Aydın, Skuletic

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat



BEŞİKTAŞ: Tolga, Necip, Pepe, Vida, Caner, Medel, Tolgay, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

