Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek tutuklandı. Araştırmacı Erhan Göksel ile gözaltına alınan diğer zanlılardan 5'i daha serbest bırakıldı. Özel Harekatçı Murat Çavdar tutuklandı. Sivas'ta gözaltına alınan 4 zanlı da adliyeye çıkarıldı ve serbest bırakıldı.



''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sorgusu tamamlanan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek tutuklandı, Araştırmacı Erhan Göksel ise serbest bırakıldı.



''Ergenekon'' Soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde savcılık sorgusu tamamlanan 7 kişiden 6'sı serbest bırakılırken, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek, Sendikanın Genel Başkan Yardımcıları Mecit Hazır ve Pevrul Kavlak, sendikanın genel sekreteri Muharrem Aslıyüce, Süleyman Erdinç, araştırmacı Erhan Göksel ve gazeteci Ünal İnanç'ın savcılık sorguları tamamlandı.



İnanç savcılıktan serbest



Savcılık, Mecit Hazır, Pevrul Kavlak, Muharrem Aslıyüce, Süleyman Erdinç ve Ünal İnanç'ı serbest bırakırken, Mustafa Özbek ve Erhan Göksel'i tutuklanmaları istemiyle nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.



Bütün geceyi savcılık ve mahkemede sorgusunda geçiren Özbek ve Göksel'in durumu sabahıun ilk saatlerinde netleşti. Mahkeme, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in tutuklanmasına karar verirken, araştırmacı Erhan Göksel serbest bırakıldı.



Özel harekatçıya tutuklama



Özel Harekatçı Murat Çavdar ifadesinin ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında muvvazzaf subayların da bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı.



İnanç: Tolon’dan başka tanıdığım yok



''Ergenekon'' soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılan gazeteci Ünal İnaç, gazetecilere, ''Tutuklananlar arasında bir tek yıllardır konuştuğum emekli Orgeneral Hurşit Tolon'dur, başka da yoktur' dedi.



İstanbul Adliyesi'nde çıkarken basın mensuplarına açıklama yapan İnanç, sorgusunda kendisine ''Niye sende bu belge, şu belge var''denildiğini, başka da söyleyecek bir şey olmadığını söyledi.



Bir gazetecinin ''Kimlerle telefonla görüştüğünüz için sorgulandınız?'' sorusuna İnanç, ''Herkesle. Sayın Meclis Başkanıyla da konuştum, milletvekilleriyle de konuştum. Kiminle konuşacağım. Tutuklananlar arasında bir tek yıllardır konuştuğum kişi Hurşit Tolon'dur, başka da yoktur'' yanıtını verdi.



‘Polisten özür diledim’



Gözaltında tutulduğu Emniyet Müdürlüğü'ndeki durumuna ilişkin sorular üzerine de İnanç, Emniyetin tavrına çok şaşırdığını belirterek, ''Daha önce buradan çıkanlar amma korkmuş polisten. Ben bambaşka bir şey gördüm. Adamlara, 'sizden böyle bir şey beklemiyordum, şaşırdım. Özür dilerim' dedim'' diye konuştu.



