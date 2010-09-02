-MUSTAFA ÖZBEK DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 78. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 29 sanık katıldı. Tutuklu yargılanan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Cengiz Köylü, Mustafa Dönmez, Oğuzhan Sarıoğlu ve Ersiz Gönenci ise duruşmada katılmadı. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün yıllık izinde olması nedeniyle üye hakim Hasan Hüseyin Özese'nin başkanlık yaptığı duruşmada, tutuklu sanık Neriman Aydın'ın savunmasına devam etmeden önce bazı sanıklar usule ilişkin beyanda bulundu. Tutuklu sanık Mustafa Özbek, 20 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, ''Sorgum yapılmadı. Hangi hukuka göre bunu yapıyorsunuz? Mektuplarla, gizli tanıklarla tutukladınız'' dedi. Hasan Hüseyin Özese ise bunun usule ilişkin olmadığını, talepler alınırken bu yönde beyanda bulunabileceğini söyledi. ''Bizi burada neden tutuyorsunuz? Size güvenimiz yok. Çekilmenizi istiyorum'' diyen Özbek, daha sonra ''Tiyatro gibi... Mahkemeden çıktı burası'' şeklinde bağırarak konuştu. Özese'nin bu şekilde konuşması halinde salondan çıkaracağı şeklinde uyardığı Özbek, ''Doğru dürüst yargılama yapın. Böyle mahkeme olmaz. Allah'tan korkun'' şeklinde bağırarak konuşmaya devam etti. -BAZI SANIKLAR DA SALONU TERK ETTİ- Bunun üzerine Özese, Özbek'i duruşma salonundan dışarıya çıkarttı. Bu sırada Osman Gürbüz'ün de aralarında bulunduğu bazı sanıklar da salonu terk etti. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Emcet Olcaytu da heyetin, savunma haklarını kendi keyfi ölçüleri içerisinde kısıtladığını öne sürerek, mahkemenin ara kararların ayda bir alınacağı yönünde karar verdiğini söyledi. Olcaytu, ''Hiçbir yasa maddesine dayanmadan söz hakkımızı kısıtlayamazsınız. Yasal dayanağı olmadan böyle bir karar aldıysanız, bunun dayandığı yasa maddelerini gösteriniz. Özbek'i dışarıya çıkarttınız. Bunu hangi usul maddesine göre yaptığınızı göstermek zorundasınız. Şimdiye kadar yaptığınız uygulamalarda oy birliği olduğu için çekilme konusunda karar vermenizi istiyorum'' diye konuştu. Hasan Hüseyin Özese ise savunmaların tamamlanması için sanıkların taleplerinin 2 haftada bir alınması yönünde karar verdiklerini, bunun yargılamayı hızlandırmak amaçlı olduğunu dile getirdi. -BALBAY'IN KONUŞMASI- Gazeteci Mustafa Balbay da duruşmalar yapıldıkça davanın ilerlemediğini ifade ederek, ''En son AK Parti'nin kapatılma davasının dosya ve eklerini istediniz. Böylece 100 klasör daha eklenmesine yol açtınız. Bu davanın sonunu değil biz, çocuklarımız, torunlarımız bile görmeyecek. Bu davanın yükünü artırmaktasınız'' dedi. Balbay, davadaki delillerin büyük ölçüde bilgisayarlardan elde edilmiş dijital veriler olduğunu, mahkemenin öncelikle bunların ne ölçüde hukuki delil olduklarına karar vermesi gerektiğini söyledi. ''Cezayı peşin, hukuku taksitle vermektesiniz'' diyen Balbay, ''Şimdi savunmasını yapan sanık bir dosya daha isterse 'Şu dosya da getirilsin' kararı verilirse o zaman bu dava nasıl ilerleyecek? Yeni dosyalar gelerek davanın uzatıldığını düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Türkiye'de yargılamada normalde yılda 5 duruşma yapıldığına dikkati çeken Balbay, şu ana kadar 15 yıllık duruşmaya değer bir yargılama yapıldığını, hatta yılda 2 duruşma yapılan davalar olduğunu duyduğunu, buna göre de kendi davaları için 20-25 yıllık yargılama yapıldığını kaydetti. Balbay, ''Yol alındıkça yeni davalar bindireceksiniz. En azından delillerin ne kadar hukuki delil olduğunu belirleyin. Çekilme konusunu ciddi olarak düşünmenizi istiyorum'' diyerek sözlerini tamamladı. -''ÇEKİLME İÇİN YASAL ŞARTLAR GEREKİR''- Gazeteci Tuncay Özkan da Türkiye genelinde mahkeme üzerinde güvensizliğin olduğunu gördüğünü, yapılan uygulamalarda da mahkemenin bu güvensizliği doruğa çıkardığını savundu. ''Ankara'daki HSYK tartışmalarına dahil misiniz, değil misiniz? Siz çekilmezseniz bu dava görülmez mi Türkiye'de? Sizin bizi yargılayacağınız konusunda şer'i bir hukuk mu var? Çekilme konusunda karar verin'' diyen Özkan'a Özese, çekilme için yasal şartların gerektiğini ve bu şartların oluşmadığını söyledi. Özkan da ''Ben güvensizliğimi ifade ediyorum. Takdir size ait. Siz olmadan bu yargılama olmaz mı? O zaman sorayım mı, sizi kim görevlendirdi?'' dedi.