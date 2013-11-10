Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 75. yılında anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 75. yılında başta Anıtkabir olmak üzere tüm Türkiye’de anılıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, ilk olarak saat 09.05’te, Anıtkabir’deki resmi törende anılacak. “Vatan Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği” adı altında bir araya gelen çok sayıda sendika ve dernek üyesi Tandoğan’da buluşacak.

Dolmabahçe gün boyu ziyarete açık

İstanbul Valiliği’nce, Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda anma etkinliği yapılacak. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’ndaki 71 Numaralı odada 09.05’te tören düzenlenecek. Türkiye Gençlik Birliği ve birçok sivil toplum kuruluşu da Dolmabahçe’de anma etkinliği yapacak.

Kadıköy’de saygı zinciri

Kadıköy Belediyesi gönüllülerinin öncülüğünde Fenerbahçe (Kayıkhane)-Bostancı (Çatalçeşme) sahil yolu boyunca el ele Ata’ya Saygı zinciri oluşturulacak. Maltepe Belediyesi’nin anma programı kapsamında da Dragos-Bostancı sahil yürüyüş yolu arasında “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak. Kartal, Bakırköy, Beşiktaş ve Adalar Belediyesi çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

İzmir’de Atatürk yürüyüşü

Konak Belediyesi’nin düzenlediği program kapsamında Atatürk’ün at üzerindeki görüntüsü, önceki akşam İzmir Körfezi üzerinde oluşturulan 15 metre yüksekliğindeki su perdesine, projeksiyon cihazlarıyla yansıtıldı. Gündoğdu Meydanı’nda da Boğaziçi Caz Korosu, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Atatürk bugün de Kordonboyu’nda gerçekleştirilecek büyük yürüyüşle anılacak. CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir Ticaret Odası, İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi çeşitli etkinlikler düzenleyecek.