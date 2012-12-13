Mustafa Karaalioğlu'nun Vikipedi'deki maddesi değiştirildi!

Star gazetesi ve Kanal 24 televizyonu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karaalioğlu'nun internetteki “özgür ansiklopedi Vikipedi”de yer alan ve ölçüsüz övgüler içeren maddesi, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın duruma işaret eden yazısından sonra değiştirildi.

Karaalioğlu'nun kısa hayat öyküsünü içeren maddede düne kadar (12 Aralık 2012) kısa hayat hikâyesinin “Mesleki Kariyeri” başlığı altında, gerçeği zorlayan şu ifadeler yer alıyordu:

"2000'li yılların başından itibaren yaşanan süreçte üstlendiği siyasi pozisyon nedeniyle 'Kemalist' geleneğe bağlı medyanın eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştır. Mesleki kariyerinin temelini ise, Türkiye'de muhafazakâr medyanın yükselişinde ve endüstriyel gelişiminde oynadığı rol oluşturmaktadır. Yeni habercilik anlayışı, mizanpaj teknikleri ve ticari ünitelerin geliştirilmesi konusunda alışılmış kalıpların dışına çıkan isimlerin başında gelmektedir. Geleneksel medya sistemine karşı haber, reklam ve tiraj rekabetini profesyonel anlamda başlatan isimlerden biri olarak bilinmektedir. Ülkedeki sert medya rekabetinde öne çıkan isimlerden biri olan Karaalioğlu'nun, 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği referandumunun ardından ortaya attığı 'Yeni Türkiye' kavramı değişim sürecinin kavramsallaşmasında anahtar rol oynamıştır."

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Taraf gazetesinde bugün (13 Aralık 2012) yayımlanan yazısında Karaalioğlu'na ilişkin bu maddeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu satırlar, 'özgür ansiklopedi' Vikipedi'deki Mustafa Karaalioğlu maddesinin 'Mesleki Kariyeri' bölümünden. Kayıtlı her kullanıcının anonim biçimde oluşturduğu Vikipedi'de ölçüsüz ikramla dolu, ısmarlanmış bir kariyer karşısındayız. Mesela en fazla İstanbul'un 350 yıllık "Yeni Camisi" kadar yeni olabilecek 'Yeni Türkiye' kavramını 'ortaya atmak' ve böylece 'kavramsallaşmasında anahtar rol oynamak' ne demektir, bilmiyorum.

Hemen her satırı densiz bir şaka gibi sıvanan bu 'kariyer'i muhatabına ihbar ederek geçelim ve halen Star/Kanal 24 grubu İcra Kurulu Başkanı olan Karaalioğlu'nun pazartesi yayımlanan tuhaf yazısına gelelim...”

'Taraflı' bulunarak kaldırıldı

Akın'ın yazısı üzerine Vikipedi'deki Mustafa Karaalioğlu maddesi bugün (13 Aralık 2012) değiştirilerek, “Mesleki Kariyeri” bölümü tamamen kaldırıldı. Vikipedi'de, değişiklik gerekçesi “Taraflı olan ve ansiklopedik bilgiden ziyade politik yorum içeren içerik çıkarıldı” ifadesiyle duyuruldu.

“Mustafa Karaalioğlu” maddesine ilişkin olarak Vikipedi'deki değişikliği gösteren sayfanın görüntüsü şöyle: