Mustafa Karaalioğlu: Seçim kazanmak, böyle ince hesaplara kaldıysa durum son derece ciddi demektir

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmede, yüzde 50+1'den şikayetçi olduğununu belirterek, "Cumhurbaşkanı seçimi için gereken yüzde 50+1 barajının inmesi mümkün değildir. Bu düşünce, teklif veya temenninin siyasi anlamı da yoktur. Ama seçim kazanmak böyle ince hesaplara kaldıysa durum son derece ciddi demektir. Muhalefetin çok aday çıkarma lütfuna kalan bir hesabın siyasi netice alması ihtimal dışıdır." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok daha garantili olan iktidar imkânının riskli hale getirdiğini düşünmediğini kaydeden Karaalioğlu, "Baraj ister yüzde 50, ister yüzde 40 +1 olsun, en nihayet seçimi kazanmak en yüksek oyu almak gerekir. Bu durumda barajın inmesi bir işe yaramaz. Yerel seçimlerde baraj yoktu ve Millet İttifakı büyükşehirleri almayı başardı. Kazanan takım ve kazanan taktik ortadayken; baraj kalkacak olsa bile muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın istediği gibi çok adayla seçime girmesi sıfır ihtimaldir. Erdoğan’ın varsayımı, son günlerde iktidar kanadı tarafından çokça dile getirilen Millet İttifakı içinde kavga olduğu duyumuna dayanıyorsa bu da pek isabetli sayılmaz. Çünkü, açıkça görünüyor ki Millet İttifakı kazanmanın kıymetini biliyor ve kendilerine kazandıran taktiğini bozmayacak kadar da siyasetten anlıyor." ifadelerini kullandı.

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