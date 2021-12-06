Mustafa Karaalioğlu: Kimse enflasyonun en iyimser tahminle yüzde 40'dan aşağı olduğuna inanmıyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, TÜİK'in yaptığı ölçümlerle memur, emekli maaşı ve asgari ücretin belirlendiğine işaret ederek, "Zaten güvenilirliği kaybolmuş ve alternatif enflasyon ölçümlerine yol açacak kadar ekonomi üzerindeki otoritesi zayıflamış olan bir kurum, muhalefetle görüşmekten kaçınarak şüpheleri biraz daha artırmıştır" diye yazdı.

Açıklanan enflasyon rakamlarına kimsenin inanmadığına dikkat çeken Karaalioğlu, "İnsanlar, bir hafta önce aldığını bugün aldığıyla kıyaslıyor, etiketleri karşılaştırıyor, geliriyle gideri arasında açılan uçurumu ölçebiliyor. Hal böyleyken kimden hangi bilgi gizleniyor veya hangi bilginin orası burası kırpılarak gerçekler karartılıyor? Türkiye’nin hayat pahalığı problemi örtbas edilemeyecek ve şaşırtma verilerek dikkatlerden kaçırılamayacak kadar bariz ve dramatiktir.

Enflasyonu artık ne muhaliften ne muvafıktan gizlenebilir. Dolar gibi de değil. Türk Lirası eriyince, “Artık Dolar’ı artırıp yabancıya mal satacağız” denilip işin içinden de çıkılamaz" ifadelerini kullandı.

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