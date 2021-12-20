Mustafa Karaalioğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın epeydir girdiği yoldan geri dönme imkânı yoktur

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, TÜSİAD'ın yaptığı "Son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır" açıklamasına işaret ederek, "Doğru ve haklı bir tavır ve üstelik geç kalmış bir açıklama. Problem de artık geç kalmış olmaktadır. TÜSİAD açıklama yapmakta geç kaldığı için, geç kalınmış değildir. Geç kalınmıştır çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın epeydir girdiği yoldan geri dönme imkanı yoktur" diye yazdı.

Ekonominin derin ve uzun süreli bir krize mahkûm olduğu şartlarda diğer sorunların konuşulmasının kolay olmadığını belirten Karaalioğlu, "Krize yol açan siyasal şartları, sistemin tabiatı ve tatbikatındaki sıra dışı sapmaları konuşmak bile önceliğini kaybeder. Ekonomik kriz o kadar can yakıcı ki tartışması da can havliyle oluyor. Neden, niçin, nasıl gibi sorular ikinci plana düşüyor.

Esasen herkes, yapılmayan bu tartışmaya rağmen neyin ne olduğunu biliyor. Kötü bir ekonomiye neyin yol açtığını anlamamak imkansızdır. Sebep her zaman kötü yönetimdir. Yanlış kararlar, öngörüsüzlük, gerçekten uzaklaşmak ve böylelikle büyüyen problem karşısında çaresiz kalmak… Bilen, bunu bilir. Ya da her şeyin dış güçlerin komplosu olduğuna inanır, rahat eder. Ancak, ister gerçekçi analizler ister komplo teorileri yapılsın durum fark etmiyor. İki durumda da ekonomiyi ayağa kaldırmak ve dış güçlere haddini bildirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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