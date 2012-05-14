'Devletten maaş alarak ve 8 dizide oynayarak sanatçılık olmaz'

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan tiyatrolara devlet desteğinin sürmesi gerektiğini belirtti. Mustafa Erdoğan, Başbakan Erdoğan'ın ''tiyatrocular hem dizi de hem tiyatro da oynayarak çifte maaş alıyor'' sözlerine de destek verdi ve ''hem devletten maaş alıp hem de 8 dizide ayrı ayrı oynayarak sanatçı olunmaz'' dedi.

Erdoğan, tiyatrolara devlet desteğinin sürmesi gerektiğini söyleyerek, ''Ancak tiyatrocuların da kendi kapalı dünyalarından çıkması gerekiyor. Devletten maaş alarak 8 dizide ayrı ayrı oynayarak sanatçılık olmaz'' diye konuştu.

Bunca zamandır devlet desteği almadıklarını belirten Erdoğan, ''Sen bir halk sanatı icra edersen karşılığı bulunur, ama klasiklerin bunun karşısında şansı yok maalesef. Ama izlenmiyor diye desteklenmemesi, işin sadece popüler alana kaymasına yol açar ki bu tehlikeli bir durum'' diye konuştu.

Çok yetenekli sanatçıların maddi imkansızlıklar nedeniyle sanatlarını icra edemediklerini dile getiren Erdoğan, sponsorluk sisteminin yaygınlaştırılmasını ve devletin sponsor olan firmalara farklı kolaylıklar göstermesini istedi.

Erdoğan, ''Ciddi vergi düzenlemeleri yaparlarsa büyük firmaları sponsorluğa özendirirler'' dedi.

'Yılmaz doğru söylemiş'

Erdoğan, kardeşi Yılmaz Erdoğan'ın ezan sesinin filmlerde kullanılmaması eleştirisinin sorulması üzerine şunları söyledi: ''Yılmaz doğru söylemiş. Hassas bir dönem. Tiyatrocu arkadaşlarımızla da karşı karşıya gelmek istemiyorum ama bu güne kadar bizi sanatçıdan, halk danslarını sanattan saymazlardı. Maalesef, biz de bu konuda mağduruz.''