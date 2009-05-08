Mustafa Erdoğan dansçısını tokatladı

Mustafa Erdoğan'dan dansçısına dayak! - VİDEO

Geçen hafta ortaya atılan iddiaları yalanlayan Erdoğan'ın yalanını Mega Magazin tarafından ele geçirilen havaalanı kamera kayıtları ortaya çıkardı. Erdoğan'a free shop'tan aldığı içkilere el koyması üzerine tepki gösterdiğini belirten dansçı Kazım Balta, "Arkadaşlarımın siparişleri vardı, Free shop'tan nargile tütünü ve içki aldım ve arabama yerleştirdim. O sırada Mustafa Hoca geldi ve önce içkilerin olduğu torbayı, sonra nargile tütününün olduğu torbayı alıp arabasına koydu.Ben de gidip 'Hocam bunları alamazsınız, onlar benim' dedim. O da 'Benim kurallarıma karşı gelemezsin' diyerek küfür etti ve tokat attı" dedi.Ardından yardımcısıyla birlikte tekrar havaalanı önünde arkasından gelerek pasaportunu aldığı Mustafa Erdoğan'ın omzuna bastırıp saçını çektiğini belirten Balta, "Benden Mustafa Hoca'nın yardımcısı pasaportumu almaya çalıştı.Ben de 'Mustafa Hoca istesin vereyim' diyerek direndim. Beni bıraktıp gittiler. Bu arada bizi götüren servis otobüsleri kalkmış ama kimse bana 'Gel' falan demedi. Öylece havaalarında tek başına kaldım. Bir kaç gün geçtiği halde kimse beni aramadı.Ben de avukatıma gidip herhangi bir cezai durum oluşmasın diyerek sözleşmemi tek başına fes ettim ve avukatım durumu savcılığa intikal ettirmem gerektiğini söyledi. Gidip yüzümdeki kızarıklık için rapor aldım. Mustafa Hoca'nın beni herkesin içinde küçük düşürmeye hakkı yoktu. Eğer olaydan sonra beni arasalardı, bir şey olmamış gibi işimin başına dönerdim ama hem hak etmediğim haraket, şiddet ve küfüre uğradım, hem de işimden oldum" diye konuştu.