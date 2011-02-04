Mustafa Elitaş: Gezen, halka karşı komiklik yapmış

T24 - AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Müjdat Gezen'i, komiklik yaparak hayatını kazan biri olarak biliyorum. Halka karşı komiklik yapmış. Halkla alay etmek hiç kimseye fayda sağlamaz'' dedi.

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, dün Ankara yapılan "torba tasarı"yı protesto gösterisine ilişkin soru üzerine, milletin sesini her zaman dinlediklerini ve milletin menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

Meclise yürümeye çalışan grubun "Torba yasa işçi kıyımına, işçi sömürüsüne imkan verecek" diye pankartlar açtığını hatırlatan Elitaş, "Ama torba yasada işçi kıyımına ilişkin herhangi bir düzenlemeyle ilgili bir harfe dahi rastlamanıza imkan yok" dedi.

Bazı sendikaların, kendi sendikal menfaatlerini korumak adına işçilere yanlış bilgi vererek onları Meclise göndermek istediğini öne süren Elitaş, şöyle devam etti:

"İtiraz edilen konulardan birisi, kısa çalışma ödeneği ile ilgili. 2009 yılında küresel krizin etkisiyle işsiz kalanların maddi durumunu iyileştirmek adına eğer bu tasarıdaki madde o dönemde olsaydı, ekonomik kriz dolayısıyla kısa çalışmak zorunda kalan insanlarımızın İşsizlik Sigorta Fonundan kaynak almalarına imkan oluşacaktı.

Yapılan düzenlemeler, istihdama önemli katkılar sağlayacak, 2,5 milyon civarında işsiz insana iş imkanı sağlamanın önünü açacak. Çalışan kişilerin refah seviyelerini ve onların çalışma şartlarını düzenleyen, daha da rahat hale getirecek düzenlemeler de var. Ancak her ne hikmetse bir kısım sendikalar, kendi sendikal menfaatlerini sağlama alabilmek adına işçiyi tahrik ediyorlar."



Müjdat Gezen'in sözleri

Elitaş, Sanatçı Müjdat Gezen'in, katıldığı bir televizyon programında AKP seçmeni ile ilgili kullandığı ifadeleri soran gazeteciye şu yanıtı verdi:

"Müjdat Gezen'i, komiklik yaparak hayatını kazan biri olarak biliyorum. Halka karşı komiklik yapmış. Halkla alay etmek hiç kimseye fayda sağlamaz. Ekmek sebebi, kazanç sebebi halk olan insanların halkla alay etmeye hakları yoktur. Komiklik adına da yapsa hakları yoktur. Hayatları boyunca küfürü sanat olarak kabul eden insanlar, halka küfretmeyi de sanat sanıyorlar."



''Önce adalet adil olmalı''

Elitaş, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan hakkında "türban genelgesi" yayımladığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmasını değerlendirirken, Türkiye'de önce adaletin adil olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin demokrasi yolunda önemli adımlar attığını belirten Elitaş, "21. Yüzyıl dünyasında, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının özlemle beklendiği Türkiye'de, maalesef bir kısım yargı, bu konuyla ilgili ideolojik davranmaya halen devam ediyor" dedi.



AKP'li gençlerden de Gezen'e protesto

Bu arada, AKP İstanbul İl Başkanlığı Gençlik Kolları üyeleri de, bir televizyon programında söylediği sözlerden dolayı tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'i protesto etti.

Beyoğlu'ndaki Müjdat Gezen Sanat Merkezi önünde toplanan grup, Gezen'in "Arena" isimli televizyon programında "Bazı anketlerde AKP'yi yüzde 50 gösteriyorlar. Aslında Aziz Nesin kriterlerine göre yüzde 60 çıkması gerekirdi" sözlerine tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erkan Kandemir, Uğur Dündar'ın sunduğu, Yılmaz Özdil, Levent Kırca ve Müjdat Gezen'in konuk olduğu programda, Gezen'in AKP seçmenine açık açık "aptal" dediğini öne sürerek, "Halka açıkça hakaret ettiler. Milyonları aşağıladılar. Büyük ihtimalle televizyon ekranında olduklarını ve sokağa çıktıklarında bizim yüzümüze bakacaklarını unuttular" dedi.

AKP'ye oy veren yüzde 47'lik kesimin "kendini bu ülkenin sahibi görenlerce aşağılandığını" iddia eden Kandemir, dünyanın hiçbir yerinde milyonlarca insana bu kadar aleni ve düzenli hakaret edilmediğini belirtti.

Kandemir, AKP'ye oy verenlerin Türkiye nüfusunun yarısı olduğunu kaydetti.

Program katılımcılarının özür dileyeceklerine aydın ve sanatçı olduklarını hatırlattıklarını belirten Kandemir, muhalefet ile hakaret arasındaki farkı bildiklerini ve oy verdikleri partiyi desteklemeyenlere hakaret etmeyecek kadar siyasi terbiyelerinin olduğunu söyledi.

Kandemir, kendilerine hakaret edenlerin her hareketini protesto edeceklerini belirterek, asıl yanıtı 12 Haziranda yapılacak seçimlerde vereceklerini kaydetti.