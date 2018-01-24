MUSTAFA DESTİCİ'DEN 'ZEYTİN DALI HAREKATI' AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ, İSTANBUL DHA

Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Zeytin Dalı Harekatı\'yla Afrin\'de bir tampon bölge oluşturulması gerektiğini belirterek, \"Bu tampon bölgede birinci amaç bizim hudut güvenliğimizi sağlama almaktır. İkincisi ise yeni bir göç dalgası başlayabilir. Buna karşı hazırlıklı olmak lazım. Üçüncü aşamada ise Türkiye\'deki kamplarda kalan Suriyeli kardeşlerimizin o tampon bölgeye yerleştirilerek, oraların tekrar PKK, YPG ve PYD tarafından istismar alanları olmasına müsaade edilmemelidir\" diye konuştu.

BBP Lideri Mustafa Destici, haftalık olağan basın toplatısını İstanbul\'da Şişli\'de bir otelde düzenledi. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, konuşmasının büyük bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terör gruplarına yönelik başlattığı ve 5\'inci gününe giren \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ayırdı. Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşenler için başsağlığı dileyen Destici, harekatın bugüne kadar Türkiye\'nin gerçekleştirmiş olduğu en kapsamlı ve en ciddi sınır harekatı olduğuna işaret etti.

\"ORDUMUZ BU HAREKATTA HEDEFLERİNE BİR BİR YAKLAŞMAKTADIR\"

Destici, \"Ordumuz, bu harekatta hedeflerine bir bir yaklaşmaktadır. Türkiye, hem sınır güvenliğini sağlamak hem de sınırın hemen öbür tarafında Suriye\'nin Kuzey tarafından terör devletine müsade etmemek hem de bütün her türlü terör unsurundan bu harekat başlatıldı\" dedi.

\'SANKİ KÜRTLERE KARŞI YAPILIYOR\' İDDİALARINA ÇOK SERT TEPKİ

Mustafa Destici, terör örgütünün içerideki uzantılarının yapılan harekatı, \'Kürtlere yönelik başlatıldığı\' şeklindeki iddiaların mesnetsiz olduğunu dile getirerek buna tepki gösterdi. Destici, \"Bu harekat asla Kürtlere yönelik değildir. Orada kurulmaya çalışılan açık aleni bir terör koridorudur. Afrin\'i PKK, YPG, PYD, bir komüne, kantona dönüştürmüştür. Burada ABD ve Rusya\'nın güçlü desteğini almıştır. Ama bugün Türkiye\'nin kararlılığı, cesur adımı sayesinde hem Rusya hem ABD geri çekilme zorunda kalmışlardır. Hal böyle iken, bir terör koridoru, bir Komünist, bir Marksist Leninist yapı var iken bunun içeride \'sanki Kürtlere karşı yapılıyor\' gibi gösterilmesi büyük bir alçaklıktır, hainliktir, bölücülüktür ve kardeş düşmanlığıdır. Buna asla izin verilmemelidir. Hukukun hiç gecikmeden bu tür bölücülük yapanlarla ilgili işlemleri başlatması lazım\" dedi.

\"TAMPON BÖLGE OLUŞTURULMALIDIR\"

Konuşmasında parti olarak Afrin Harekatı\'na ilişkin görüşlerini ve önerilerini sunduklarını kaydeden Genel Başkan Destici bunları şu şekilde sıraladı:

\"Bu operasyonla birlikte Türkiye bir tampon bölge oluşturmalıdır. Bu tampon bölgede birinci amaç bizim hudut güvenliğimizi sağlama almaktır. İkincisi ise yeni bir göç dalgası başlayabilir. Buna karşı hazırlıklı olmak lazım. Üçüncü aşamada ise Türkiye\'deki kamplarda kalan Suriyeli kardeşlerimizin o tampon bölgeye yerleştirilerek, oraların tekrar PKK, YPG ve PYD tarafından istismar alanları olmasına müsaade edilmemelidir.\"

AFRİN\'DEN SONRA MÜNBİÇ OPERASYONU OLMALI

Münbiç meselesine de değinen Mustafa Destici, \"Münbiç\'e yönelik bir harekatta mutlaka planlanmıştır. Münbiç harekatının da Afrin operasyonunun peşine geleceğini biliyoruz. ABD, buna karşı Türkiye\'yi Afrin\'de oyalamak isteyecektir. Yani Afrin operasyonunu uzatabildiği kadar uzatmaya çalışacaktır. Münbiç çok kritik bir noktadır. Münbiç Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin kontrolüne geçtiğinde o terör bölgesi, kanton bölgesi tamamen kuşatılmış olacaktır. Bunun için kamuoyunun, Afrin\'den sonra bir Münbiç operasyonuna hazırlıklı olması gerekir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısı

-Mustafa Destici\'nin konuşması

-Genel ve detaylar

