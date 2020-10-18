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Politika

Mustafa Destici, yeniden Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı oldu

18 Ekim 2020 20:10

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 11. Olağan Kongre'sinde Genel Başkan Mustafa Destici, ilk turda yeniden seçildi.

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Mustafa Desticibüyük birlik partisi
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