Mustafa Destici'den 'HDP' açıklaması: Terörün ve teröristin partisine dünyanın hiçbir yerinde hukukun müsaade etmez

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay'a iade etmesine ilişkin olarak “Terörün ve teröristin partisine dünyanın hiçbir yerinde hukukun müsaade etmez” dedi.

TIKLAYIN: AYM, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay'a iade etti

Destici, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“HDPKK'nın kapatılması için Anayasa Mahkemesine gönderdiği iddianamenin hızlı bir şekilde görüşülerek eksikler olduğu gerekçesiyle (oybirliğiyle) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilmişti. O meşum karar bugün Başsavcılığa ulaştı. İnanıyor ve bekliyoruz ki, teferruattan ibaret olan lakin usulü olduğu dile getirilen eksiklikler! süratle giderilerek aynı hızla iddianame tekrar Anayasa Mahkemesine gönderilecektir. Hatırlatalım ki; terörün ve teröristin partisine dünyanın hiçbir yerinde hukuk müsaade etmez"