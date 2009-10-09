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Mustafa Denizli'yi üzecek cevap!

Mustafa Denizli'nin evlenme teklifine Evin Hanım'dan olumsuz yanıt geldi.

09 Ekim 2009 03:00

Mustafa Denizli'nin evlenme teklifine Evin Hanım'dan olumsuz yanıt geldi.

Düşünüp reddettim

Beşiktaş’ın hocası Mustafa Denizli’nin (60) ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı Evin Elçi (35) tarafından reddedildiği ortaya çıktı.

‘Mustafa Denizli evleniyor’ haberi üzerine dün gazetemizi arayan Evin Elçi, “Mustafa Bey’den bu teklifi aldım. Üzerinde çok düşündüm. Bu evliliğin söz konusu olamayacağını kendisine söyledim” diye konuştu.

Kızlarıyla kavga etti mi?

Bu arada Mustafa Denizli’nin kızları Selin ve Lal’in, Evin Elçi ile kavga ettikleri ve evliliğin bu nedenle bir süre askıya alındığı iddiası da var.

Evin Elçi, 1978-1979 arasında Ecevit hükümetinde Bayındırlık Bakanı olarak görev yapan ve halen Katılımcı Demokrasi Partisi’nin genel başkanlığını yürüten Kürt kökenli politikacı Şerafettin Elçi’nin kızı.

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