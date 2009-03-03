Mustafa Denizli'nin isyanı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kupa rövanşının Nisan ayında oynanacak olmasını doğru bulmadığını belirtti



Denizli, kupa rövanşının Nisan ayında oynanacak olmasını doğru bulmadığını belirterek, şu görüşleri dile getirdi: “Bu tür maçlar, dünyanın her yerinde en fazla iki hafta arayla yapılır. Ancak nedendir bilmiyorum, bizde böylesi bir uzun süre bırakılmış. İnsanda ne heyecan kalır ne de başka bir şey. İlk maç unutulur gider. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Ayrıca yeterli zaman da vardı. Ya da başka bir tarihe kaydırılıp, iki hafta arayla maçlar oynatılabilirdi.”



İki fark istedi



Bu arada Denizli, Ankara’ya hareket etmeden önce tesislerde düzenlediği toplantıda futbolcularını Fortis Türkiye Kupası maçı için uyardı.



Lig ve kupanın farklı statülerde olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, “Kupada buraya kadar yenilgisiz geldik. Aynı şekilde devam edeceğiz. Sonuçta iki ayaklı bir maç. Ancak biz işi rövanşa bırakmadan ilk maçta bitirmeye çalışacağız. Sizlerden en az iki farklı bir galibiyet bekliyorum. Ondan sonra tüm dikkatimizi lige çevireceğiz” dedi.



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