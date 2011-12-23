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Spor

Mustafa Denizli yeşil sahalara döndü

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, İran Ligi ekiplerinden Persapolis'in başına geçtiğini duyurdu.

23 Aralık 2011 02:00

T24 - Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, İran Ligi ekiplerinden Persapolis'in başına geçtiğini duyurdu.


Başarılı teknik adam Mustafa Denizli, İran Ligi'nde mücadele eden Persepolis takımının yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.


Lig Tv'de yorumculuk yapan Mustafa Denizli, program esnasında Persepolis takımının teknik direktörlük teklifini kabul ettiğini ifade etti. Tecrübeli teknik adam, son olarak ülkemizde Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.


Mustafa Denizli daha önce 2005-06 sezonunda İran'da Pas FC, 2006-07 sezonunda da yine Persepolis takımlarında görev almıştı.


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