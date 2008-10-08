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Spor

Mustafa Denizli sesleri!

Ertuğrul Sağlam'ın bugün istifa ettiğini resmen açıklamasının ardından Siyah-Beyazlılar arayışlarını hızlandırdı.

08 Ekim 2008 03:00


Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu'dan istenen yanıtın alınamaması üzerine rotasını Mustafa Denizli'ye çevirdi.


Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve Mircea Lucescu'nun yanı sıra birkaç yabancı teknik adamla da görüşmeler yapan Beşiktaş yönetiminin gündemine Mustafa Denizli'yi aldığı öğrenildi.

Özellikle Lucescu'nun Aralık ayından önce Türkiye'ye gelemeyeceğini söylemesinin, Beşiktaş yönetiminin rotasını Mustafa Denizli'ye çevirmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Başkan Yıldırım Demirören'in, yabancı teknik adamdan yana olan yönetici arkadaşlarını ikna etmesi halinde Mustafa Denizli ile Beşiktaş'ın sözleşme imzalaması bekleniyor.

Denizli daha önce Galatasaray, Alemannia Aachen, Kocaelispor, Türkiye A Milli Takımı, Fenerbahçe, Vestel Manisaspor, Pas ve Persapolis'de görev yapmıştı.

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