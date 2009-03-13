Mustafa Denizli sert çıktı



Hacettepe’yi güçlükle yendiklerini vurgulayan Mustafa Denizli,“Gençlerbirliği maçında hata istemiyorum. Bu kez şans yanımızda olmayabilir” diye konuştu



Gençlerbirliği ile yarın oynayacakları şampiyonluk yolundaki kritik maça büyük önem veren Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, futbolcularına tatlı sert uyarılarda bulundu. Denizli’nin oyuncularıyla yaptığı toplantıda özellikle savunmadaki hatalar üzerinde durduğu öğrenildi.



Bobo’nun, Hacettepe maçında attığı golde şans faktörünün yanlarında olduğuna dikkat çeken tecrübeli hocanın, “Gençlerbirliği karşısında bu kadar şanslı olmayabiliriz. Takım olarak yaptığımız basit hatalar nedeniyle iki gol yememize rağmen Hacettepe’yi yendik. Bu kez karşımızda daha çok koşan ve mücadele eden bir rakip olacak. Artık basit hata istemiyorum” diye konuştuğu bildirildi.



Ümraniye tesislerinde bugün kampa girecek olan siyah-beyazlı futbolculara, Gençlerbirliği’nin, Fenerbahçe’yi yendiği maçın kasetini izletecek olan Mustafa Denizli’nin, “Videolu toplantıda rakibimizin, Fenerbahçe’ye karşı nasıl organize ataklar yaptığını ve nasıl bir savunma anlayışı uyguladığını iyice kavramanızı istiyorum. Eğer disiplini kaybederseniz aynı şoku biz de yaşayabiliriz” ifadelerini kullandığı ifade edildi.