Mustafa Denizli Maraton'a transfer oldu

T24 - Sağlık sorunları nedeniyle Beşiktaş’a veda eden kurt teknik adam, Digitürk ile anlaştı. Denizli ve Şansal Büyüka’lı Maraton, yeni sezonda yayında



Sağlık sorunları nedeniyle Beşiktaş’taki teknik direktörlük görevinden ayrılan Mustafa Denizli futbola geri dönüyor.. Ancak ne başka bir takımın başında ne de ayrıldığı Beşiktaş’ta başka bir görevle.. Denizli yeni sezonda TV ekranlarında olacak.. Lig TV ile anlaşan tecrübeli hocayla birlikte, Erman Toroğlu’nun ayrılmasından sonra ekranlara veda eden Maraton da tekrar yayın hayatına dönecek. Mustafa Denizli, Lig TV Genel Müdürü ve Maraton programının yaratıcısı Şansal Büyüka ile bir sezon ligi yorumlayacak.



Aslında 4 Haziran’da aktif teknik direktörlük yaşantısına ara verme kararı alan Mustafa Denizli, Çeşme’de dinlenmeye çekilmişti. Kendisini toparlayıncaya kadar da çalışmayı düşünmüyordu. Ama Lig TV’nin yoğun ısrarları sonrasında fazla dayanamadı. Digitürk Genel Müdür Yardımcısı Kerem Ertan da pazar günü Çeşme’de görüşme yaptığı, Mustafa Denizli’yle el sıkıştı.





Hocalığa ara



Bu anlaşmanın şöyle de bir anlamı da var.. Denizli’nin sağlık sorunlarını bahane ettiği ve daha önce de görev yaptığı İran’da bir takıma transfer olmak için bu şekilde hareket ettiğine dair söylentiler vardı. Ancak kurt hocanın Lig TV ile anlaşması, sezon sonuna kadar teknik direktörlük yapmayacağının da göstergesi oldu.



Peki Mustafa Denizli Lig TV’ye ne kadar bir ücretle transfer oldu. Net bir açıklama olmasa da rakamın bir sezon için 1 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor. Süper Lig yayın ihalesinin ardından ocak sonundan itibaren yayınlanmayan Maraton, yeni sezonun başlayacağı 15 Ağustos’tan itibaren Şansal Büyüka ve Mustafa Denizli’li kadrosuyla Lig TV’de tekrar futbolseverlerle buluşacak.







