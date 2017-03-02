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Spor

Mustafa Denizli ile Erkan Zengin kavga etti

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde de Erkan Zengin'in Mustafa Denizli ile yıldızı barışmamıştı

02 Mart 2017 20:37

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Teknik Direktörü Mustafa Denizli, oyuncusu Erkan Zengin ile kavga etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Erkan Zengin Boluspor maçının kadrosuna alınmadı.

Antrenman sırasında ayağına darbe alan Erkan Zengin buz tedavisi için kenara geldi. Bu sırada sinirlenen Teknik Direktör Mustafa Denizli oyuncusuna 'Neden kendi başına kenara çıkıyorsun' diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan bu tartışmanın ardından ortam gerildi Denizli, Erkan Zengin'i Boluspor maçının kadrosundan çıkardı. Yönetimle görüşmeyi düşünen Mustafa Denizli'nin Erkan Zengin'i süresiz kadro dışı bırakmayı gündeme getireceği öğrenildi.

Şampiyonluk yolunda şok kavga ile sarsılan Eskişehirspor'da Kulüp Başkanı Halil Ünal'ın olaya ne şekilde tepki vereceği merakla bekleniyor.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde de Erkan Zengin'in Mustafa Denizli ile yıldızı barışmamıştı.

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