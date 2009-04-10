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Spor

Mustafa Denizli: İki aşamalı bir maçtı

Beşiktaş teknik direktörü Mustafa Denizli 2 aşamalı bir 90 dakika yaşadıklarını belirtti.

10 Nisan 2009 03:00

Beşiktaş teknik direktörü Mustafa Denizli  2 aşamalı bir 90 dakika yaşadıklarını belirtti.

Mustafa Denizli maçın ardından yaptığı açıklamada, ``İlk yarı 2009 yılının özel maçlar dahil, buna antrenmanları da ekliyorum, en kötü 45 dakikasıydı. Kötü olmasında başta ben olmak üzere, hepimizin sorumluluğu var. Türkiye'nin şu şartlarında en zor deplasmanlarından birini Kocaelispor'la oynadık. İkinci yarı ise normal kimliğimize döndük. Daha sakin ve kontrollü oynamaya başladık. Son dakikada da olsa Beşiktaş maçı, kaybedeceğine asla inanmayan bir takımdır. Bunun için her çabayı ortaya koyan bir takımdır. Zorlu bir deplasmanı 3 golle geçmek, rahat hafta sonu geçirmemizi sağlayacak. Karşılaşmaya kötü başlayıp iyi bitirdik. Hakemin ise Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri olduğunu kabul etmemiz lazım. Taner'in sakatlığı ise Kocaelispor'un şanssızlığı`` diye konuştu.

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