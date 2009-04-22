Mustafa Denizli: Hayırlı mağlubiyet



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, siyah-beyazlıların Ankaraspor'a 2-1 mağlup olmasına rağmen Türkiye Kupası'nda finale çıktığı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, bir musubet, bin nasihattan iyidir dedi.



Denizli sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir musubet bin nasihatten iyidir. Böyle bir mağlubiyet sizi hedefinden saptırmıyorsa bir takım artılarını yanında getirir. Zor bir dönem, Beşiktaş şartlar ne olursa olsun Kocaeli ve Bursa maçlarının ilk 45 dakikası hariç bu ülkenin en hızlı futbolunu oynayan tek takım. Bu iki yolda ilerleyen tek takım olmanın baskısı ve ilk maçta alınan farklı skorun rehavetini bir araya koyunca dönüp kadromuzu değerlendiriyoruz. Bir takım arkadaşlar daha farklı bir kadro bekleyebilirdi. Örneğin aynı bölgede görev yapan iki arkadaşımız cezalı, bir tanesi de sakattı. Bu bizi alternatif konusunda elimizi bağladı. Beşiktaş zor bir gece geçirdi ama buna rağmen bu zor geceyi kolaya geçirecek pozisyonlar da yakaladık.



Öyle bir rakiple de oynadıkki, Fenerbahçe galibiyetiyle dönüşünü sağlamış ve bu gece tüm riskleri aldılar. Ankaraspor'un kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Bu nedenle maçın zorluk derecesi bir kaç yönlüydü. Biz kazanarak finale çıkmak istiyorduk ancak bir kez kaybedeceksek en hayırlısı böyle kaybetmektir. Sadece bir şeyi tekrar gözden geçirmem lazım, çok yüksek tempoda tüm maçlarımızı ve antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu nedenle belli oyuncularımızda yorgunluk oluştu, bu nedenle tempomuzu tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu mağlubiyeti hayırlı olarak yorumlamak en iyi yol."