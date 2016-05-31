T24 LogoT24 Logo
Spor

Mustafa Denizli, Galatasaray’ı çalıştırırken "Emre Mor’u mutlaka alın" demiş

Transferin oyuncunun yüksek bonservisi sebebiyle gerçekleşmediği belirtildi

31 Mayıs 2016 07:42

Tecrübeli hoca Mustafa Denizli Galatasaray’ı çalıştırırken, genç yetenek Emre Mor için “Kulübün 10 yılına imza atar” demişti. Ancak, bu transfer 8 milyon Euro’da Galatasaray diretince gerçekleşmemişti.

Karadağ maçıyla Türkiye’nin gündemine oturan milli takımın yeni yıldızı Emre Mor’u, Galatasaray’ı çalıştırırken Teknik Direktör Mustafa Denizli devre arasında ısrarla istedi.

Yönetime genç yıldız için rapor da veren Denizli’nin, “Mutlaka alalım. Bonservis için belirlediğimiz rakamın da üzerine çıkalım. Galatasaray’ın 10 yılına imza atar” dediği öğrenildi. Galatasaray, Emre’nin kulübü Nordsjallend ile bir ay görüştü. Ancak, sarı kırmızılılar 8 milyon Euro bonservis bedelinde diretince transfer gerçekleşmedi. Emre Mor’u, Beşiktaş’da yüksek maliyeti nedeniyle alamadı.

ETİKETLER

Emre MorMustafa DenizliGalatasarayBeşiktaştransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24