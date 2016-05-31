Mustafa Denizli, Galatasaray’ı çalıştırırken "Emre Mor’u mutlaka alın" demiş

Tecrübeli hoca Mustafa Denizli Galatasaray’ı çalıştırırken, genç yetenek Emre Mor için “Kulübün 10 yılına imza atar” demişti. Ancak, bu transfer 8 milyon Euro’da Galatasaray diretince gerçekleşmemişti.

Karadağ maçıyla Türkiye’nin gündemine oturan milli takımın yeni yıldızı Emre Mor’u, Galatasaray’ı çalıştırırken Teknik Direktör Mustafa Denizli devre arasında ısrarla istedi.

Yönetime genç yıldız için rapor da veren Denizli’nin, “Mutlaka alalım. Bonservis için belirlediğimiz rakamın da üzerine çıkalım. Galatasaray’ın 10 yılına imza atar” dediği öğrenildi. Galatasaray, Emre’nin kulübü Nordsjallend ile bir ay görüştü. Ancak, sarı kırmızılılar 8 milyon Euro bonservis bedelinde diretince transfer gerçekleşmedi. Emre Mor’u, Beşiktaş’da yüksek maliyeti nedeniyle alamadı.